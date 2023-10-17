До Крыма достанет, но не везде: где оккупантам стоит ждать новых ударов ракетами ATACMS (карта)

До моста через Керченский пролив ракета, к сожалению, не долетит

Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, с помощью которых уже нанесла мощный удар по российским военным объектам в оккупированных Бердянске и Луганске. Получение столь мощного оружия позволит ВСУ наносить удары и по другим объектам на оккупированных территориях.

В частности The Insider подготовил карту, на которой отметил российские военные аэродромы и другие военные объекты, находящиеся на расстоянии в 300 километров от линии фронта.

Именно на такое расстояние добивают вариант этой ракеты в модификации MGM-140b, которая со всего семейства ракет ATACMS обладает наибольшей дальностью поражения.

Военные объекты россиян на украинской территории

Стоит отметить, что найденные на месте ударов в Бердянске обломки показывают, что для этих целей применялись ракеты MGM-140a, которые имеют дальность поражения в 165 километров. То есть некоторые из этих объектов на карте находятся пока в безопасности.

В то же время украинский OSINT-аналитик Mortis Æterna попытался визуализировать куда добьют ракеты MGM-140a с учетом того, что запуски будут осуществляться с расстояния в 15-30 километров от линии фронта.

Дальность поражения ракеты MGM-140a

Однако он добавил, что если осуществлять запуск возле Берислава, то ракета вполне может долететь до Джанкоя, который является одной из главных транспортных развязок для оккупационных войск в Крыму и на южном фронте в целом.

Джанкой тоже может попасть под удар

Радиус действия ракет ATACMS

Стоит отметить, что Украина обязалась не применять эти ракеты против российской территории, а потому вероятность того, что ударам будет подвержена Белгородская область на самом деле минимальны.

Как сообщалось ранее, 17 октября оккупантов переполошили взрывы на аэродромах в Бердянске и Луганске, где были уничтожены не менее девяти вертолетов, система ПВО и склады с боеприпасами.