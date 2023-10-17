Укр

До Крыма достанет, но не везде: где оккупантам стоит ждать новых ударов ракетами ATACMS (карта)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ATACMS Новость обновлена 17 октября 2023, 20:45
ATACMS

До моста через Керченский пролив ракета, к сожалению, не долетит

Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, с помощью которых уже нанесла мощный удар по российским военным объектам в оккупированных Бердянске и Луганске. Получение столь мощного оружия позволит ВСУ наносить удары и по другим объектам на оккупированных территориях.

В частности The Insider подготовил карту, на которой отметил российские военные аэродромы и другие военные объекты, находящиеся на расстоянии в 300 километров от линии фронта.

Именно на такое расстояние добивают вариант этой ракеты в модификации MGM-140b, которая со всего семейства ракет ATACMS обладает наибольшей дальностью поражения.

Военные объекты россиян на украинской территории
Военные объекты россиян на украинской территории

Стоит отметить, что найденные на месте ударов в Бердянске обломки показывают, что для этих целей применялись ракеты MGM-140a, которые имеют дальность поражения в 165 километров. То есть некоторые из этих объектов на карте находятся пока в безопасности.

В то же время украинский OSINT-аналитик Mortis Æterna попытался визуализировать куда добьют ракеты MGM-140a с учетом того, что запуски будут осуществляться с расстояния в 15-30 километров от линии фронта.

Дальность поражения ракеты MGM-140a

Однако он добавил, что если осуществлять запуск возле Берислава, то ракета вполне может долететь до Джанкоя, который является одной из главных транспортных развязок для оккупационных войск в Крыму и на южном фронте в целом.

Джанкой тоже может попасть под удар
Джанкой тоже может попасть под удар
Радиус действия ракет ATACMS
Радиус действия ракет ATACMS

Стоит отметить, что Украина обязалась не применять эти ракеты против российской территории, а потому вероятность того, что ударам будет подвержена Белгородская область на самом деле минимальны.

Как сообщалось ранее, 17 октября оккупантов переполошили взрывы на аэродромах в Бердянске и Луганске, где были уничтожены не менее девяти вертолетов, система ПВО и склады с боеприпасами.

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#Украина #Россия #Война #ATACMS