У россиян будет "пылать одно место": Данилов сделал заявление о ракетах ATACMS

Между Украиной и США есть договоренности об использовании дальнобойных ракет

Ракеты ATACMS, которые на днях США передали Украине, не первая и далеко не последняя поставка. Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что у россиян будет "гореть одно место" от следующих ракет, которые получит Украина.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио". Данилов добавил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба был прав, когда говорил о том, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе.

"Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, что мы используем их исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно захвачена террористами", — рассказал Алексей Данилов

Также он добавил, что Владимир Зеленский каждый раз при общении с Джо Байденом поднимает вопрос именно дальнобойного оружия. Что касается технических характеристик ракет ATACMS, то Алексей Данилов заявил, что не может рассказать о том, на какое расстояние будут бить американские ракеты. Но пообещал, что россиянам придется не сладко.

"Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не остановятся", — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина ждала не эти ракеты ATACMS от США. Военный эксперт рассказал, когда ждать более дальнобойные боеприпасы.