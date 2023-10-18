Мы ждали не эти ATACMS: консультант Рады дал прогноз, когда ждать более дальнобойных ракет

В зоне поражения теперь находятся новые базы и склады оккупантов

Ракеты ATACMS которые получила Украина, имеют радиус действия 165 км. Это почти вдвое меньше, нежели ожидала наша страна.

Об этом "Телеграфу" сказал бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, с таким вариантом есть возможность достать оккупантов на западном побережье Крыма.

"Тот вариант, который мы получили – это ракеты середины 1990-х с радиусом действия 165 км. Почти вдвое меньше, чем мы ожидали. Но это – кассетные боеприпасы. Что увеличивает радиус поражения. К тому же, стреляя, допустим с тех территорий Херсонщины, которые мы контролируем, можем теперь мощно накрывать западное побережье Крыма", — отметил Ступак.

Также эксперт подчеркнул, что теперь в зоне поражения новые склады россиян, базы, где размещается авиация врага, спецтехника, и где скрываются спецподразделения рф. Речь идет о военной разведке и ФСБ.

"Понятно, что никто не скажет, сколько именно таких ракет нам передали. Как и то, что это – пробный вариант. Партнеры смотрят, как мы ими воспользуемся, насколько эффективно будем применять, не перейдем ли "красные линии" (удары по рф в ее международно признанных границах), – добавил собеседник издания.

По его мнению, уже через несколько месяцев Украине дадут ракеты с радиусом действия 300 км или повышенной пробивной способностью, чтобы "крушить бункеры и укрепрайоны россиян".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Соединенніх Штатов Америки Джо Байден принял решение отправить Украине ракеты ATACMS еще в августе. Однако это было сделано тайно.