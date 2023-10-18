Байден заранее тайно одобрил передачу у ATACMS Украине: СМИ узнали подробности

Решение в США было принято, чтобы усилить украинское контрнаступление

Во вторник, 18 октября, Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. По данным западных СМИ, президент США Джо Байден тайно одобрил решение отправить эти ракеты в Украину еще 30 августа.

Это произошло на фоне беспокойства в США, что украинское контрнаступление идет медленно, пишет Рolitico. В июле советник по национальной безопасности Джейк Салливан, обеспокоенный этим, поручил своей команде продумать варианты дополнительного вооружения, которое поможет Киеву поражать уязвимые цели врага глубоко внутри его оборонительных линий.

На фоне дефицита запасов армейской тактической ракетной системы большой дальности, было решено передать Украине версию средней дальности. Она способна нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб, на расстояние 100 миль (около 160 км). Решение администрации отправить Украине такую версию ATACMS, держалось в секрете в течение нескольких недель.

"Официальные лица США хранили молчание о решении об их отправке и фактической доставке на поле боя, чтобы сохранить элемент внезапности Киева. Вашингтон и Киев были обеспокоены тем, что объявление о передаче побудит россию переместить склады оборудования и боеприпасов дальше за линию фронта и за пределы досягаемости ракет", — сказано в статье.

Два американских чиновника, на условиях анонимности рассказали, что Байден решил отправить эти ракеты в Украину после нескольких месяцев дебатов среди своих главных помощников по национальной безопасности. На их отправке настаивал, в частности, Салливан.

В Пентагоне министр обороны Ллойд Остин и тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли долгое время сопротивлялись отправке ATACMS. Они аргументировали свою позицию тем, что в США ограниченный запас этого оружия.

Однако 28 августа Салливан распорядился включить это предложение в повестку дня встречи высших должностных лиц национальной безопасности администрации Байдена. На заседании 30 августа комитет единогласно одобрил отправку ATACMS Украине.

Байден сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме 21 сентября. В пакете помощи, объявленном 21 сентября, ATACMS был "под прикрытием" кассетных боеприпасов.

"В ближайшие недели ожидаются новые атаки вдоль сотен миль украинской линии фронта, поэтому крайне важно, чтобы Украина имела системы ATACMS большей дальности для поражения аэродромов и складов боеприпасов, чтобы свести на нет любые логистические преимущества россии", — говорится в статье.

Уточняется, что США по-прежнему требует от Украины воздерживаться от использования американского оружия для нанесения ударов по территории россии. Однако ограничений на поражение им целей на территории Украины и оккупированного Крыма нет.

Что известно о передаче ATACMS Украине и какая дальность этих ракет в зависимости от модификаций, читайте в материале "Телеграфа": Украина ударила по Бердянску с помощью ATACMS: что нужно знать об этом оружии

Мы также рассказывали, где оккупантам стоит ждать новых ударов ракетами ATACMS. Появилась карта, на которой отмечены российские военные аэродромы и другие военные объекты, находящиеся на расстоянии в 300 километров от линии фронта.