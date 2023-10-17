Украина ударила по Бердянску с помощью ATACMS: что нужно знать об этом оружии

Ракеты имеют дальность до 300 км и могут нанести большой урон.

Судя по последним намекам Владимира Зеленского на заседании Ставки и данных источников авторитетного американского издания The Wall Street Journal, Украина могла устроить жаркую осень оккупантам в аэропортах Бердянска и Луганска именно американскими баллистическими дальнобойными ракетами ATACMS.

Хотя официальные данные об их передаче на вооружение ВСУ появились только к вечеру 17 октября, то есть уже после атаки. "Телеграф" рассказывает, что об этом известно и какая именно дальность этих ракет в зависимости от модификаций:

Радиус действия ракет ATACMS

Кто подтвердил использование ракет

Издание The Wall Street Journal написало, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам на территории Украины, находящейся под оккупацией Боеприпасы, в небольшом количестве в последние дни было тайно отправлено в Украину. Ракеты дальностью в 100 миль (160 км) повысят возможности Украины по нанесению дальних ударов по российским силам.

"Украина давно просит ATACMS, ракету класса "земля-земля", которая может нанести удар далеко в тылу российских линий и может быть запущена с помощью HIMARS или пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы, предоставленных США", — говорится в сообщении.

"Украина использует тайно доставленные ракеты США для нанесения внезапного удара"

Одновременно издание Politico написало, что поставка и использование на поле боя подтверждены двумя людьми, знакомыми с этим шагом. Украинские военные во вторник использовали предоставленные США ракеты, чтобы нанести удар по девяти российским вертолетам на востоке Украины. Мол, мнение Вашингтона в пользу Украины изменило медленный темп контрнаступления и опасения эскалации.

"В ближайшие недели ожидается больше атак вдоль сотен миль украинской линии фронта, что делает критически важным, чтобы у Украины было ATACMS большего радиуса действия, чтобы поражать аэродромы и склады боеприпасов, чтобы притупить любые логистические преимущества России", — пишет издание.

В свою очередь издание New York Times пишет, что США отправили Киеву варианты дальнобойных ракет ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.

Стреляй и беги: виды ATACMS и их характеристики

Баллистические ракеты ATACMS расшифровываются как Army Tactical Missile System – "Армейский тактический ракетный комплекс". Это тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля", производимая американской компанией Lockheed Martin.

Может запускаться с M142 HIMARS и M270 и имеет дальность пуска до 300 км в зависимости от модификации. Мобильность благодаря прикреплению к "грузовику" означает, что с ATACMS можно стрелять по тактике "стреляй и убегай", когда запускается ракета, а затем оружие двигается дальше, прежде чем враг сможет выстрелить в ответ.

Армия США имеет в своем вооружении пять модификаций ATACMS, отличающихся между собой массой боевой части и дальностью стрельбы, передает АрмияInform. Больше всего у США ракет с кассетной боевой частью.

1. Версия ATACMS Block I

Может фигурировать также под обозначениями M39, MGM-140 или MGM-140A. Принята на вооружение армии США в 1991 году.

Боевая часть этой ракеты располагает 950 суббоеприпасами М74, каждый из которых может "накрывать" площадь до 15 квадратных метров.

Дальность стрельбы – до 165 км.

Система наведения – инерциальная, базируется на кольцевом лазерном гироскопе.

Вот как выглядят ракеты в действии:

2. Версия ATACMS Block IA

Может также фигурировать под обозначениями M39A1 или MGM-140B. Принятая на вооружение в 1998 году, использовалась против Ирака в 2003 году.

Боевая часть – всего 300 суббоеприпасов М74. Д

Дальность стрельбы увеличена до 290 км .

. Система наведения – комбинированная, сочетание инерциальной и GPS-навигации.

Интересно, что на базе ATACMS Block IA также была создана ракета ATACMS Block II (индексы M39A2 или MGM-164). Ее особенность – БЖД состоит из 13 самонаводящихся суббоеприпасов BAT, предназначения для поражения движущихся или неподвижных целей.

3.ATACMS Block IVA

Может фигурировать под такими обозначениями — Block IA Quick Reaction Unitary, Block IA Unitary, Block IA Unitary PIP, QRU, M57, MGM-140E, MGM-168, T2K и XM57. Использовалась в Ираке.

Боевая часть – унитарная массой 227 км, предназначена для уничтожения бункеров и фортификационных сооружений.

Дальность стрельбы достигает 300 км.

Система наведения – комбинированная.

В 2004-2005 годах эта ракета получила целый пакет усовершенствований – улучшенная система наведения, новое программное обеспечение и способность поражать цели вертикального пикирования.

Инфографика арсенала РСЗО M270A1 и M142 HIMARS

4.ATACMS-P

Также может проходить под обозначением M39A3. В названии ATACMS-P, "P" означает Penetrator, была разработана именно для ВМС США и предназначена для поражения углубленных целей.

5. Модернизированный TACMS

Может также проходить под обозначением M57A1. Ракета имеет дальность от 300 до 450 км и оснащена новейшей электроникой.

Какие ракеты могли быть использованы во время атаки

Военный обозреватель Денис Попович в своем Facebook предполагает, что это может быть или вариация М39, или М39А1, если по Бердянску и Луганску ударили ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В то же время отмечает, что надо радоваться сдержанно, ведь о кассетной боевой части было известно российских источников:

"Возможны два варианта. Или это М39 с дальностью действия 160 км, но более тяжелой боевой частью. Или это М39А1 с дальностью до 300 км, но с меньшей БЖД. Но в любом случае это заставит россиян отодвигать свои аэродромы, логистику, базы." более чем в 300 км от линии фронта, чтобы не думать, что это — М39 или М39 А1 и максимально избежать больших неприятностей. Фактически глубоко в Крым, если это речь о юге, или вообще на территории России", — пишет Попович.

Telegram-канал "Шрайк Ньюс" оценил, что судя по маркировке двигателя "бердянской ракеты", это была именно кассетная ATACMS с дальностью до 165 км, сделанная в 1996 году. От модификации с дальностью до 300 км ее также отличает втрое больше суббоеприпасов – 950 вместо 300.

Это могла быть ракета с дальностью до 165 км.

Акт геноцида российской техники

Появление в Украине ATACMS увеличит время полета и расхода топлива для российских вертолетов, пишет Попович. Крейсерская скорость российского вертолета Ка-52 — 260 км/ч, из Бердянска он долетал до фронта за 20-25 минут. Если аэродромы будут оттянуты в тыл, то время прибытия условного Ка-52 в ЛБЗ увеличится до часа.

"А это опять топливо, моторесурс, а главное — скорость и оперативность выполнения задач. За этот условный час на поле боя может многое измениться… Если это действительно ATACMS, то открывается новый акт геноцида вражеской техники (они не волшебники, сразу все не эвакуируют). Остается только сожалеть, что не раньше", — отмечает эксперт.

Ранее генерал США в отставке Бен Ходжес рассказывал Insider, что ATACMS позволит Украине достичь уязвимых целей по линии фронта, таких как командные пункты, где находятся старшие офицеры, или склады боеприпасов.

Как сообщал "Телеграф", офицер ВСУ Сергей Мисюра объяснил, почему удар по аэродрому врага в Бердянске очень важен для Украины. Это шаг к тому, чтобы сорвать планы России устроить в Украине блэкаут с наступлением холодов.