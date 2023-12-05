Більше не мають ілюзій: кількість дезертирів у російській армії зросла майже вдвічі

Російські солдати тікають, бо хочуть жити

Число запитів на допомогу, щоб дезертувати з російської армії, зросло на 89%. Такий показник зафіксовано у період з літа до осені 2023-го.

Про це свідчать дані організації "Ідіть лісом", яка допомагає росіянам уникнути участі у війні в Україні. Про це повідомляє The Moscow Times.

Солдати рф стали майже вдвічі частіше звертатися за послугами з організації дезертирства зі своїх частин до фахівців "Ідіть лісом". За вересень – листопад було отримано 577 звернень. При цьому у червні ця цифра складала 305.

Видання пише, що з квітня 2023 року юристи та волонтери організації проконсультували понад 1000 військовослужбовців, які намагалися дезертирувати.

За словами глави проекту "Ідіть лісом" Григорія Свердліна, більша частина військовослужбовців вирішується на дезертирство після того, як отримує поранення та потрапляє до російських шпиталів.

Директор правозахисної групи "Громадянин.Армія.Право" Сергій Кривенко розповів, що на початку оголошення "часткової" мобілізації у когось залишалися надії, що після певного терміну служби можна буде вирушити додому. Але більш ніж через рік "таких ілюзій немає".

"Військовослужбовці бачать, що ротації немає, що навіть тяжко поранених після госпіталю знову відправляють на фронт", — пояснив він.

Один із дезертирів розповів у розмові з журналістом The Moscow Times на умовах анонімності, що двічі зазнав тяжких поранень, а потім вирішив тікати. Після поранення москвич хотів сказати, що в нього зачеплений нерв, і звернутися до психолога зі скаргою на посттравматичний стресовий розлад. Однак у результаті лікарської комісії не було, і одразу після закінчення лікування його відправили назад на позиції.

"Зміни були в самому загоні — туди нагнали зеків. З тиждень мене не чіпали, дали обжитися в землянці, звикнути. А на другому тижні отримав бойове завдання "піднос боєприпасів". І поки я біг лісопосадкою, квадрокоптер скинув мені прямо під ноги заряд "Це було тяжке поранення, велика крововтрата. Черговим дивом вдалося вибратися завдяки товаришеві, який на своїх плечах виніс мене в зелену зону. Цього разу лікування [було тривалим], сталася відмова нирок", — розповів чоловік.

Друга спроба дезертувати сталася під час відпустки. Правозахисники допомогли йому виїхати з рсії. Він намагається легалізуватись за кордоном.

Глави проекту "Ідіть лісом" у свою чергу зазначає, що іноді волонтери допомагали людям дезертирувати із прифронтової зони. Але такі випадки дуже рідкісні. Ті, хто перебувають на фронті, часто не мають зв’язку і не завжди мають документи — всупереч правилам, командири забирають паспорти та квитки і видають назад, тільки коли військовослужбовець вирушає у відпустку або потрапляє до госпіталю.

Адвокат Максим Гребенюк заявив, що у його практиці дезертири отримують часто умовні терміни, від участі у війні їх це не рятує. З умовним терміном дезертирів кидають на передову, тому часто перспективи — "війна, в’язниця чи інвалідність", сказав Гребенюк.

За даними українського проекту "Хочу жити", якому також здаються окупанти, за рік з початку "часткової" мобілізації до Росії надійшло понад 22 тисячі заявок від росіян. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов ще у серпні заявляв, що щодня три-п’ять російських військовослужбовців здаються у полон за цією програмою.

За даними видання "Медіазону", з початку мобілізації до військових судів надійшло 4121 справу про самовільне залишення місця служби. У 3470 справах винесено вироки. В основному ті, хто втік, отримали умовні терміни.

Раніше "Телеграф" повідомив, що дезертири з армії Росії розповіли правду про те, як Росія воює в Україні.