"Піде у розвідники": у Мукачеві чоловік втік із військкомату через вікно другого поверху (відео)
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У мережі жартують про те, що у хлопця пропадає талант
В Україні триває мобілізація, проте далеко не всі українці є достатньо мотивованими, щоб стати на захист своєї країни, а тому шукають різні способи уникнути служби. Іноді це перетворюється на дуже курйозні ситуації.
Так у своєму telegram-каналі журналіст Віталій Глагола поділився кадрами випадку з Мукачева (Закарпатська область), де військовозобов’язаний втік із ТЦК через дірку у ґратах вікна.
Варто зазначити, що саме вікно знаходиться на другому поверсі будівлі, а тому військовозобов’язаному довелося продемонструвати чудеса гнучкості та навички альпінізму.
Втім, зухвала втеча не залишилася непоміченою, а тому втікачеві довелося також демонструвати, наскільки він добре вміє бігати від військовослужбовців, які одразу ж кинулися його ловити.
Чи змогли зловити втікача залишилося невідомим, проте користувачів мережі ситуація розсмішила.
Як повідомлялося раніше, у Міноборони України вирішили змінити армійську кадрову політику. Згідно з планами до 2028 року набирати людей у ЗСУ будуть за зовсім іншим принципом.
Зокрема це стосується запуску рекрутингу військовозобов’язаних на небойові професії, яких у ВСУ теж вистачає.