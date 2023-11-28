"Піде у розвідники": у Мукачеві чоловік втік із військкомату через вікно другого поверху (відео)

У мережі жартують про те, що у хлопця пропадає талант

В Україні триває мобілізація, проте далеко не всі українці є достатньо мотивованими, щоб стати на захист своєї країни, а тому шукають різні способи уникнути служби. Іноді це перетворюється на дуже курйозні ситуації.

Так у своєму telegram-каналі журналіст Віталій Глагола поділився кадрами випадку з Мукачева (Закарпатська область), де військовозобов’язаний втік із ТЦК через дірку у ґратах вікна.

Варто зазначити, що саме вікно знаходиться на другому поверсі будівлі, а тому військовозобов’язаному довелося продемонструвати чудеса гнучкості та навички альпінізму.

Втім, зухвала втеча не залишилася непоміченою, а тому втікачеві довелося також демонструвати, наскільки він добре вміє бігати від військовослужбовців, які одразу ж кинулися його ловити.

Чи змогли зловити втікача залишилося невідомим, проте користувачів мережі ситуація розсмішила.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони України вирішили змінити армійську кадрову політику. Згідно з планами до 2028 року набирати людей у ЗСУ будуть за зовсім іншим принципом.

Зокрема це стосується запуску рекрутингу військовозобов’язаних на небойові професії, яких у ВСУ теж вистачає.