Рекрутинг у ЗСУ: Данилов розповів, як змінять мобілізацію в Україні

В Україні хочуть залучити рекрутингові компанії для пошуку військовослужбовців на певні посади

Україна планує провести зміни у порядку мобілізації та залучить найбільші рекрутингові компанії до цього процесу.

Як повідомляє The Guardian, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що найближчим часом буде оголошено зміни, які покликані переконати військовозобов’язаних не боятися мобілізації, оскільки вона не означає того, що їх негайно відправлять на фронт. Натомість їм можуть запропонувати потрібну вакансію, яка не буде пов’язана з виконанням бойових завдань.

"Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю", — сказав він у коментарі виданню.

За його словами, мобілізація стане гнучкішою, а також буде оголошено набір на ті спеціалізації, яких потребують українські сили оборони. Наприклад, якщо армії знадобляться зварювальники чи слюсарі, то можна буде набрати людей, які підходять на цю посаду.

При цьому Данилов зазначає, що наразі існують певні проблеми з вербуванням, але додав, що російська пропаганда значно роздмухує масштаби проблеми.

"У житті завжди є проблеми, але не будемо це переоцінювати", — додав він.

Як повідомлялося раніше, українські нардепи хочуть навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроєкти в один документ, щоб комплексно вирішити це питання.