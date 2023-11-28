"Пойдет в разведчики": в Мукачево мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа (видео)

В сети шутят о том, что у парня пропадает талант

В Украине продолжается мобилизация, однако далеко не все украинцы достаточно мотивированы, чтобы встать на защиту своей страны, а потому ищут разные способы избежать службы. Иногда это превращается в весьма курьезные ситуации.

Так в своем telegram-канале журналист Виталий Глагола поделился кадрами случая из Мукачево (Закарпатская область), где военнообязанный сбежал из ТЦК через дырку в решетке окна.

Стоит отметить, что само окно находится на втором этаже здания, а потому военнообязанному пришлось продемонстрировать чудеса гибкости и навыки альпинизма.

Впрочем, дерзкий побег не остался незамеченным, а потому беглецу пришлось также демонстрировать, насколько он хорошо умеет бегать от военнослужащих, которые сразу же бросились его ловить.

Смогли ли поймать беглеца осталось неизвестным, однако пользователей сети ситуация развеселила.

Как сообщалось ранее, в Минобороны Украины решили сменить армейскую кадровую политику. Согласно планам до 2028 года набирать людей в ВСУ будут по совсем иному принципу.

В частности это касается запуск рекрутинга военнообязанных на небоевые профессии, которых в ВСУ тоже хватает.