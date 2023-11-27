Рекрутинг в ВСУ: Данилов рассказал, как изменят мобилизацию в Украине

В Украине хотят задействовать рекрутинговые компании к поиску военнослужащих на определенные должности

Украина планирует провести изменения в порядке мобилизации и привлечет крупнейшие рекрутинговые компании к этому процессу.

Как сообщает The Guardian, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в ближайшее время будут объявлены изменения, которые призваны убедить военнообязанных не бояться мобилизации, поскольку она не обозначает того, что их немедленно отправят на фронт. Вместо того, им могут предложить нужную вакансию, которая не будет связана с выполнением боевых задач.

"Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью", — сказал он в комментарии изданию.

По его словам, мобилизация станет более гибкой, а также будет объявлен набор на те специализации, в которых нуждается украинские силы обороны. Например, если армии понадобятся сварщики или слесари, то можно будет набрать людей, которые подходят на эту должность.

При этом Данилов отмечает, что в настоящее время существуют определенные проблемы с вербовкой, но добавил, что российская пропаганда значительно раздувает масштабы проблемы.

"В жизни всегда есть проблемы, но не будем это переоценивать", — добавил он.

Как сообщалось ранее, украинские нардепы хотят навести порядок в законодательстве относительно мобилизации и собрать все законопроекты в один документ, чтобы комплексно решить этот вопрос.