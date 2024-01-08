Привіт Путіну? У РФ згорів будинок племінника президента (відео)

Це вже не вперше

У російській Рязані спалахнула серйозна пожежа. Як пізніше з’ясувалося, він стався у будинку, який належав племіннику президента РФ Роману Путіну.

Про це повідомляють РосЗМІ. За їхніми даними, інцидент стався увечері 7 січня. За даними російських рятувальників, о 21:15 надійшло повідомлення про спалах житлового будинку за адресою 2-й Мопровський провулок. На місці працювали 4 одиниці техніки та 12 осіб особового складу.

Журналісти зазначають, що будинок належить племіннику Володимиру Путіну, екслідерові партії "Народ проти корупції" Роману Путіну. Він – син Ігоря Путіна, двоюрідного брата чинного президента Росії. Стверджується, що пожежа спалахнула через замикання проводки. У будинку цей час був старший син Романа. Він нібито не постраждав.

Деякі експерти припускають, що окремі росіяни, які не мають можливості особисто передати "гарячий привіт" дядькові Романа Путіна, роблять це через його племінника.

Варто зазначити, що це вже не перший інцидент із Романом Путіним. Нещодавно невідомі розгромили, розмалювали образами, а потім підпалили його приймальню в Уренгої.

Роман Путін є двоюрідним племінником президента РФ Володимира Путіна. Раніше він працював на російську ФСБ (2001). Також він обіймав посаду радника мера Рязані з питань безпеки (з 2006 до 2009 року). З 2011 року Роман Путін є головою ради директорів ТОВ „Група компаній МРТ”. Також він є співвласником компанії "МРТ-АВІА" (підприємство займається виробництвом гідропланів на території РФ). 2020 року Роман Путін заснував свою партію "Росія без корупції". В даний час є директором ТОВ "Путін Консалтінг".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в РФ знайшли "винного" у підпалі свого винищувача Су-34.