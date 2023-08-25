Російські бабусі масово палять військкомати: ФСБ знайшла передбачуваного "винуватця"

Наприкінці липня — на початку серпня в росії сталося близько 30 спроб підпалів будівель військкоматів

ФСБ рф заявила, що нібито розкрила всі підпали об’єктів міноборони, зокрема військкоматів, МВС, і залізниці на території росії, які сталися в країні після повномасштабного вторгнення в Україну. У більшості випадків дії паліїв кваліфікували як теракт або диверсію.

Як повідомили у ФСБ росії, отримані у цих справах терміни – до 19 років колонії. Ще 22 кримінальні справи перебувають на етапі розгляду в суді.

У ФСБ очікувано звинуватили у підпалах Україну. Нібито за ними стоять українські спецслужби, які публікують в інтернеті оголошення про "швидкий заробіток" та обіцяють за роботу 10-20 тисяч рублів (приблизно від 4 до 8 тисяч гривень).

Є й інший варіант. Деякі обвинувачені нібито повідомили, що отримували дзвінки від імені співробітників банків чи російських силових структур. У ході розмов росіян начебто схиляють до підпалів.

Варто зазначити, що наприкінці липня — на початку серпня в Росії було зафіксовано близько трьох десятків спроб підпалів будівель військкоматів. Більше половини паліїв — росіяни віком від 50 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про паліїв військкоматів у росії. Серед них — 82-річна пенсіонерка та інші люди похилого віку.