В конце июля — начале августа в россии произошло около 30 попыток поджогов зданий военкоматов

ФСБ рф заявила, что якобы раскрыла все поджоги объектов минобороны, в частности военкоматов, МВД, и железной дороги на территории россии, которые произошли в стране после полномасштабного вторжения в Украину. В большинстве случаев, действия поджигателей квалифицировали как теракт или диверсию.

Как сообщили в ФСБ россии, полученные по этим делам сроки — до 19 лет колонии. Еще 22 уголовных дела находятся на этапе рассмотрения в суде.

В ФСБ ожидаемо обвинили в поджогах Украину. Якобы за ними стоят украинские спецслужбы, которые публикуют в интернете объявления о "быстром заработке" и обещают за работу 10-20 тысяч рублей (приблизительно от 4 до 8 тысяч гривен).

Есть и другой вариант. Некоторые обвиняемые якобы сообщили, что получали звонки от имени сотрудников банков или российских силовых структур. В ходе разговоров россиян будто бы склоняют к поджогам.

Стоит отметить, что в конце июля — начале августа в россии было зафиксировано около трех десятков попыток поджогов зданий военкоматов. Больше половины поджигателей — россияне старше 50 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о поджигателях военкоматов в россии. Среди них — 82-летняя пенсионерка и другие пожилые люди.