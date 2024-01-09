А що сталося? Росіяни вже тікають з Бєлгорода: з кого почали

Життя в місті стає все більш "веселим"

Російський Бєлгород увечері 8 січня сполохали численні гучні вибухи та сигнал повітряної тривоги. Це відбувається регулярно, тож із міста вивозять дітей.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що після обстрілу міста троє людей перебувають у реанімації. Від осколків, що розлетілися, за його словами, постраждали кілька мікрорайонів обласного центру.

Він додав, що попросив губернаторів кількох російських областей прийняти дітей з Бєлгородщини, оскільки "переживання батьків є досить великим". Наразі формуються групи для виїзду.

Нагадаємо, увечері 8 січня над Білгородом пролунало кілька десятків вибухів. У місцевих пабліках писали, що це, найімовірніше, є роботою ППО. У російському міноборони заявили, що нібито збиті ракети були запущені з чеської РСЗВ RM-70 "Вампір", яка є модифікацією "Града".

Варто зазначити, що на думку військового аналітика Дмитра Снєгірьова, ймовірно, що росіяни самі обстрілюють свій Бєлгород. Метою такої провокації могло стати створення відповідної картини для населення РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Головне управління розвідки (ГУР) України здійснило спеціальну операцію на ворожих позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області. Спецслужби замінували єдиний шлях, яким пересувалися російські військові.

Про настрої росіян у світлі обстрілів Бєлгорода можна прочитати в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа": "Путін робить із себе пацана з серіалу, але він — нудний старий: російський соціолог"