А что случилось? Россияне уже бегут из Белгорода: с кого начали

Жизнь в городе становится все белее "веселой"

Российский Белгород вечером 8 января переполошили многочисленные громкие взрывы и сигнал воздушной тревоги. Это происходит регулярно, поэтому из города вывозят детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после обстрела города трое людей находятся в реанимации. От разлетевшихся осколков, по его словам, пострадало несколько микрорайонов областного центра.

Он добавил, что попросил губернаторов нескольких российских областей принять детей с Белгородщины, так как "переживание родителей достаточно большое". Сейчас формируются группы для выезда.

Напомним, вечером 8 января над Белгородом прогремело несколько десятков взрывов. В местных пабликах писали, что это, скорее всего, является работой ПВО. В российском Минобороны заявили, что якобы сбитые ракеты были запущены с чешской РСЗО RM-70 "Вампир", которая является модификацией "Града".

Стоит отметить, что по мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, очень вероятно, что россияне сами обстреливают Белгород. Целью такой провокации могло стать создание соответствующей картины для населения РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главное управление разведки (ГУР) Украины провело специальную операцию на враждебных позициях в Грайворонском районе Белгородской области. Спецслужбы заминировали единственный путь, по которому передвигались российские военные.

О настроениях россиян в свете обстрелов Белгорода можно прочитать в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Путин строит из себя пацана из сериала, но он — скучный старик: российский социолог"