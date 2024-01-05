Путин строит из себя пацана из сериала, но он — скучный старик: российский социолог

Путин физически не может отказаться от уничтожения Украины

В течение недели Россия осуществила две масштабных атаки на Украину: через границу летели сотни дронов и крылатых ракет. В то же время под ударами оказался и российский Белгород. Таким образом, в российско-украинской войне отмечается очередной этап эскалации.

Заставит ли полноценный перенос войны на территорию РФ ее граждан очнуться от ура-патриотического угара, навеянного пропагандой? Что значат цифры соцопросов, согласно которым россияне поддерживают идею переговоров с Украиной? Почему адепты секты "мы ничего не решаем" сохраняют лояльность Путину, даже несмотря на то, что диктатор не предлагает им ничего, кроме смерти? На эти и другие вопросы в интервью "Телеграфу" ответил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

— В последние дни участились российские ракетные атаки на Украину. Они стали беспрецедентно жестокими и масштабными. Путин делает это просто потому, что может, или есть политические резоны, например, принуждение к капитуляции?

— Путин, в общем-то, и не прекращал вести преступную войну против украинского мирного населения. Он задействовал все возможности для того, чтобы как можно больше принести зла, разрушений, убийств, смертей на территорию Украины. Это всякие странные люди, которые называют себя российскими военкорами, а по факту пропагандисты, периодически посыпают голову пеплом и кричат: давайте ударим сюда, давайте ударим туда. В действительности же все свои возможности по ударам Путин и так использует и реализует. Если бы у него была просто физическая возможность больше бомбить и обстреливать, то он бы это делал. Здесь никаких сомнений нет, ничто бы его не остановило.

Почему именно сейчас усилились эти налеты? По моему мнению, это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, и в прошлом году резко активизировалась под Новый год воздушная война против Украины. Зимой, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры, можно очень сильно усложнить людям жизнь. Вероятно, он добивается и психологического эффекта: испортить людям праздник и во время праздника население терроризировать и деморализовать.

Российская информационная война против Украины, которая идет и на Западе, в последнее время направлена на то, чтобы внушить гражданам Украины: шансов победить Россию, отстоять свою независимость — нет. И такие массированные бомбардировки могут играть свою роль в рамках попытки деморализовать население и попытаться поставить общественное мнение Украины на колени: выхода, мол, нет — не улучшается ситуация на фронте, еще и бомбежки усиливаются — и нужно идти на поклон к Путину.

Во-вторых, первая масштабная ракетная атака за последнее время (29 декабря. — Ред.) случилась после успешного уничтожения российского военного корабля "Новочеркасск" в Крыму. Путин типа так ответил за "Новочеркасск". Он пытается на каждый украинский военный успех отвечать как можно более монструозным военным преступлением.

Разговоры о том, что Путин готов к переговорам — большая глупость. Ни к каким переговорам он не готов. Он совершенно четко и много раз повторял, что все цели войны сохраняются. А цели — это уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа. Это его параноидальная, сверхценная идея, и от нее отказаться Путин не может просто физически.

— Но ведь в то же время война стала активнее переходить на российскую территорию. Имею в виду взрывы в Белгороде. Это влияет на общественное мнение в РФ? Заставляет как-то задуматься, зачем нужна эта война? Или эффект обратный — "сплотимся вокруг лидера"?

— Ну, россияне не однородная какая-то масса. Если очень грубо определить, то по результатам соцопросов и мониторинга блогосферы, в России сейчас есть где-то 15–20% людей, которые за мир и не разделяют целивойны, которые Путин провозглашает. Еще 15–20% — отмороженные ура-патриоты, человеконенавистники, настоящие фашисты, которые грезят о том, чтобы уничтожить Украину, Киев и т.д. И остальная масса — 60–70%, это такое, как говорили во времена Великой Французской революции, "болото". То есть, люди с очень нечеткими взглядами, которые просто подвержены пропагандистской манипуляции. Это обыватели, живущие своей частной жизнью. Им не близки параноидальные цели и идеи, которые Путин транслирует, но они привыкли слушаться во всем власть и против нее не выступают и не протестуют.

Группы в 15–20% людей миролюбивых и людей фашизоидных — это константы и с ними ничего не произойдет, они не изменят свои взгляды, чтобы ни происходило. А вот это "болото": 60–70% пассивных людей, они в последнее время все больше и больше, согласно тем же опросам, ориентированы на то, чтобы прекратить войну.

Они устали от этой войны, но не готовы протестовать даже внутри себя, то есть, четко артикулировать даже для самих себя, что они — против войны или против Путина. Но события вроде атаки на Белгород увеличивают мотивацию таких людей к тому, чтобы война скорее прекратилась, усиливают их усталость от войны.

— Но Кремлю ведь наплевать…

— Конечно, люди в Кремле и Путин как автократ, который определяет политику России, совершенно не прислушиваются к общественному мнению. Поэтому на Путина оно, конечно, никак не повлияет. Путин — абсолютный параноик и никогда от своей сверхценной идеи не откажется, он будет продолжать пытаться уничтожить Украину, пока ему физически не сломают на этой войне шею.

— И окружение Путина тоже готово, чтобы им всем сломали шеи на этой войне?

— Российская правящая верхушка тоже, безусловно, от войны устала. Она, в общем-то, и не заинтересована была в этой войне.

— Осенью прошлого года "Левада-Центр" провел опрос, согласно которому 56% россиян — за мирные переговоры. То есть, больше половины. Что значит эта цифра? Это говорит о том, что большинство не поддерживает диктатора или же мирные переговоры, в понимании этих 56% это обсуждение условий капитуляции Украины?

— У среднего российского обывателя — каша в голове. Нельзя так рассуждать, что они четко за то или за другое. Средний обыватель, эти 60–70% населения, с одной стороны, в целом лояльны Путину, с другой — хотели бы, чтобы война закончилась, с третьей — они не разделяют цели, что надо обязательно Украину уничтожить или подчинить себе. Но! Поскольку они лояльны власти, то считают, что Путину виднее.

Хорошо, конечно, чтобы был мир, но, если Путин продолжает войну, значит, так и надо. То есть, люди рассуждают, как бабки на базаре, а не как эксперты политические. Поэтому четкого понимания нет, в голове каша, и пока у власти есть рычаги насилия и манипуляций, массового протеста ждать совершенно не следует. Его не будет ни при каких обстоятельствах.

— А эти лояльные — почему лояльны-то? Путин в марте устраивает фарс под названием выборы, но ничего не "продает", не предлагает людям никакого будущего, кроме войны. Даже повышения пенсий не предлагает, а они все равно лояльны. Как такое может быть?

— Опять вы рассуждаете так, как будто эти люди способны анализировать информацию. Они не напрягаются самостоятельно думать и уверены, что всегда нужно поддерживать власть своей страны. Так жить безопаснее, так жили их отцы, деды, прадеды. А если власть не поддерживаешь, то у тебя начинаются неприятности. Можно, конечно, тайно не поддерживать власть, только делать вид, но это сложно и эмоционально затратно. Проще быть искренним, искренне поддерживать власть и на любой пук из телевизора отвечать: "Классно. Так и надо. А что нам оставалось делать?". Ждать, что вдруг они вдруг прозреют, не стоит.

Вот, если россияне включат телевизор, а там сначала "Лебединое озеро", а потом диктор говорит: "Сегодня состоялось заседание Совета безопасности России. Принято решение отстранить Владимира Путина от должности президента в связи с стойкой неспособностью выполнять свои обязанности по состоянию психического здоровья", тогда они сразу подстроятся под новый курс власти: "Вот и правильно, что отстранили. Он старый уже. Зачем-то войну начал. Действительно, какой-то странный был в последнее время". И все.

Основная масса, 60–70%, она абсолютно как воск, из нее можно вылепить все, что угодно. Они опять станут любить Америку, если им скажут это по телевизору. Если им скажут, что Путин сошел с ума, зря устроил войну, поссорил с Украиной, все зайдет этим 60–70% на ура.

— С "выборами" Путина может что-то пойти не так, не по сценарию, сломаться?

— Я не думаю. Этот спектакль заранее расписан. К выборам допустят только тех персонажей, которые своим ничтожеством будут оттенять "величие" Путина. У них главная задача — опускать собственный рейтинг, чтобы, не дай бог, он не рос. И поэтому будут вести себя максимально нелепо. Никаких реальных конкурентов, никакой реальной агитации против не будет. Все СМИ будут агитировать за Путина.

Сорвать этот спектакль могут только какие-то форс-мажорные события. Например, заговор в правящей верхушке с целью устранить Путина. Или глобальное поражение России в войне против Украины. Вот такого рода внешние события могут что-то изменить. Но внутри логики этого спектакля никаких сюрпризов ожидать не приходится.

— В одном из своих постов в Facebook вы писали, что новый срок Путина приведет к эскалации гибридной войны против Запада. Но, судя по реакции Польши на российские ракеты в ее воздушном пространстве, Запад к этой войне не готов.

— Конечно, не готов. Запад может вступить в войну, только если Россия нападет непосредственно. Не просто ракету пошлет, а попытается захватить члена НАТО, например, страны Балтии.

В войну они не вступят не потому, что Запад условно жалеет Россию или не хочет ее разгромить. Они бы это с удовольствием сделали. Они не вступят в войну только по одной причине: у России, к сожалению, есть ядерное оружие. Иначе бы против России были предприняты меры, подобные тем, которые были предприняты против Милошевича в Югославии.

Разговор сейчас может идти только о том, какого рода вооружение и какую дальнейшую помощь Украине может предоставлять Запад.

— В России сейчас приобрел широкую популярность сериал "Слово пацана". То, что такие образы заходят российскому обществу, о чем свидетельствует?

— Его успех можно объяснить тем, что в России традиционно уголовная, блатная эстетика всегда пользовалась большим спросом. И российская власть — тоже порождение этого криминализированного уголовного сознания. Соответственно, блатную эстетику популяризируют российские СМИ.

И, кстати, Путин строит из себя такого "пацана". Но, по большому счету, в этой роли он совершенно неубедителен. Он абсолютный старик: вялый, скучный, нудный, ленивый. Поэтому я не думаю, что все эти симпатии к блатной эстетике, которые выразились в популярности сериала "Слово пацана", помогут Путину укрепить свою популярность. Ему больше подходит не этот сериал, а слова известной блатной песни Сукачева: "Уходи в завязку, ты уже дедок".

— На фоне маргинализации общества, которая подстегивается этим сериалом, возможно ли повторение в России т.наз. "казанского феномена"? (образования в 1970-80-е годы в Казани многочисленных банд, состоящих из подростков. — Ред.).

— Это все возможно. И мы видели, что криминализация общества усиливается, в том числе из-за того, что множество уголовников, которые прошли через войну в Украине, уже амнистированы и вернулись в Россию.

Но этот процесс может приобрести совсем гротескные формы после того, как путинский режим окончательно потерпит поражение и развалится. Я думаю, что будут даже не новые 1990-е, а новая русская смута в стиле начала XX века.