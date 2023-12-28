Вдохновились сериалом "Слово пацана": в Киеве задержали преступную группу несовершеннолетних (фото)

Выбрали криминальную жизнь себе

В столице полицейские разоблачили группу юношей, которая вдохновилась российским сериалом "Слово пацана", совершила разбойное нападение на 16-летнего парня. Преступное действие нарушители спланировали заранее.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что в начале декабря этого года в полицию Киева обратился местный житель с уведомлением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына.

Личности причастных к совершению преступления правоохранители оперативно установили и доставили их в отделение полиции. В полиции выяснили, что злоумышленники привлекли к своей противоправной деятельности девушек, которые должны были знакомиться в интернете с ребятами и приглашать на свидание. Предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. В дальнейшем компания планировала грабить пришедших на встречу.

В случае с 16-летним пострадавшим так и случилось – молодые люди избили парня, когда тот направлялся на свидание и отобрали мобильный телефон.

"Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что двум фигурантам, 2006 и 2007 годам рождения, следователи сообщили о подозрении в совершении грабежа с применением насилия. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что популярность среди украинцев российского сериала "Слово пацана" нельзя расценивать как феномен сознательной привязанности к врагу. Для многих людей абсолютно все равно это голливудский фильм или русский.