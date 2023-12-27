Не желают напрягать мозг: психиатр объяснил, почему украинцы смотрят сериал "Слово пацана"

Украина должна создавать лучший контент

Популярность среди украинцев российского сериала "Слово пацана" нельзя расценивать как феномен сознательной привязанности к врагу. Для многих людей абсолютно все равно это голливудский фильм или русский.

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Борис Михайлов. Он считает популярность этого сериала обычным феноменом потребления массовой культуры.

"Люди включают то, что им интересно. Это нельзя расценивать как феномен сознательной привязанности к врагу. Такие люди — из той когорты, о которой мы уже говорили. Они не хотят перемен, не желают напрягать мозг. Они имеют простейшие на биологическом уровне стремления, элементарные потребности. И этот контент на такую прослойку населения и направлен. На примитивно ориентированных, как бы неприятно это ни прозвучало", – подчеркнул психиатр.

В то же время Михайлов подчеркнул, что в такие фильмы могут быть сознательно заложены элементы программируемого влияния. По его мнению, "24 февраля" в кадре тоже может оказаться не случайной датой.

"Кроме того, в такие фильмы могут быть заложены раздражители, которые вызывают эмоциональную реакцию. То же самое насилие, кровь, противоправные действия, романтизация бандитизма. А адекватной реакции нет, потому что человек является примитивным потребителем. И такой контент особенно опасен для детей и подростков, чья психика только формируется", – заметил Михайлов.

По его словам, остановить просмотр в Украине этого сериала запретительными методами невозможно. Михайлов подчеркнул, что запрет не смотреть все российское не сработает.

"Часто бывает даже наоборот: этот контент посмотрят еще больше людей именно после его запрета и призывов не смотреть. Особенно молодежь, которой присуще бунтарство и склонность делать наперекор", — отметил психиатр.

Михайлов считает, что в этом случае поможет только равноценный, а в идеале лучший, конкурентный контент. По его словам, люди должны выбирать по принципу: а вот это гораздо лучше, чем вот то.

"Это касается и музыки. На наличие достаточного количества конкурентного контента уже можно "нанизывать" и объяснение, и даже запрет. То есть должно быть что-то достойное вместо этого, а не голый запрет и возмущение. Только так можно "выдавить" российский контент", — подытожил он.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины призвало не популяризировать фильмы и сериалы, которые "штампует" РФ, потому что это способствует финансированию войны и распространяет месседжи российской пропаганды.