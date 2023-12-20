Блогерша Алхим оконфузилась новыми заявлениями о "Слове пацана": Анатолич и Корогодский ее "послали"

От участия в мероприятии, которое организует блогерша Анна Алхим, отказались Анатолий Анатолич и Гарик Корогодский

Недавно ходили слухи, что украинский ведущий Анатолий Анатолич, известный своей проукраинской позицией, проведет "Корпоратив с Анной Алхим". Однако впоследствии стали известны подробности, говорящие о совершенно ином развитии событий.

Скандально известная блогерша Анна Алхим, которая очень любит музыку российских исполнителей, сообщила, что ведущий Анатолий Анатолич не будет принимать участие в ее мероприятии, которое Анна планировала организовать в Киеве. Алхим в соцсетях провела стрим, где рассказала, что вслед за Анатоличем от ее корпоратива отказался и Гарик Корогодский.

"Гарик думал, что это будет некоммерческий корпоратив, он не думал, что там будут продаваться билеты. Шампанское, икра – он считает, что сейчас это неуместно. Анатолич согласился, потому что я ему пообещала, что скажу, что Асти слушать нельзя, и что "Слово пацана" тоже смотреть нельзя. И будет вести он по-украински, и Гарик будет говорить по-украински. И я буду стараться", — объяснила Алхим.

Анна Алхим провела стрим

Однако вскоре Анна передумала и добавила, что "не хочет лицемерить".

"Если я выйду на сцену и начну говорить по-украински, — это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите, это плохо. Асти не слушайте, — это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать. Я не хочу лгать. Люди полюбили меня и любят за правду", — заявила знаменитость.

Алхим также вспомнила, что на мероприятие хотела пригласить артистку Светлану Лободу, но тоже передумала, потому что Светлана берет очень дорого за свои выступления, поэтому, очевидно, не приедет.

Ранее "Телеграф" писал, что в августе этого года Анатолий Анатолич раскритиковал украинцев, проживающих во время войны с рф за рубежом и говорящих на языке оккупанта. Видео вызвало разную реакцию пользователей.