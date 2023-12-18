Анатолич будет вести "Корпоратив" с любительницей русской музыки Алхим: ведущий уже приплел ВСУ (фото, видео)

На афише ивента скандальной блогерши (самый дорогой билет стоит 38 тысяч гривен) не указана никакая информация о помощи армии

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич известен своей проукраинской позицией. Мужчина неоднократно осуждал украинцев, особенно известных людей, которые продолжают слушать музыку российских исполнителей, призывающих к убийствам мирных людей, да еще отказываются переходить на государственный язык, который все украинцы изучают с первых классов. Но в этот раз что-то пошло не так.

Как оказалось, 26 декабря Анатолич будет вести ивент скандальной блогерши Анны Алхим, который называется "Корпоратив с Анной Алхим". Следует напомнить, что Алхим активно продолжает слушать российскую музыку и не понимает, что это приносит деньги для страны-агрессорши России. Кроме того, она заявляла, что заставлять людей общаться на украинском языке — это не по-христиански.

На неоднозначную ситуацию обратил Телеграм-канал "Культурна Прачечна". Дело в том, что именно позицией Анны Алхим раньше очень возмущался тот же Анатолий Анатолич. Ведущий не так давно записывал видео, что ему "накипело" и "задолбало" бездумное потребление украинцами враждебного российского контента.

"Анна Алхим бывает очень местами адекватна, но при этом она то слушает Асти, то рассказывает о "Слове пацана"… Ну это просто хе*ня полнейшая, друзья", — сказал тогда ведущий о блогерше, которой теперь будет вести мероприятие.

"Блогерша не просто слушает рус*ю, а делает это демонстративно, снимает рилзы под российские песни и добавляет треки в сообщения. Судя по стоимости билетов на корпоратив (от 5 до 38 тысяч гривен) Анатолич, Гарик Корогодский и массажист-сквиртолог вероятно получат хороший новогодний гонорар. Интересно, будут ли там смотреть "Слово пацана" и слушать новый альбом Анны Асти?", — обращает внимание автор "Культурной Прачечной".

Анна Алхим активно слушает российских исполнителей

Кроме того, на так называемом "Корпоративе" Алхим будет выступать участница Национального отбора на "Евровидение 2024" — SKYLERR и певец Никита Киселев.

Анатолий Анатолич дал комментарий

Ведущий ответил "Культурной Прачечной", где согласился, что неоднократно осуждал блогершу, однако на встрече он планирует провести благотворительный сбор в помощь украинской армии (на афише мероприятия нет никакой информации о сборе для ВСУ). Также, по словам Анатолича, он будет вести "Корпоратив" опальной блогерши при нескольких условиях.

"Я согласился на участие в Алхим с условием, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят долбо*обы. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим", — ответил мужчина.

Также ведущий добавил, что мероприятие будет вестись исключительно на украинском языке (было бы интересно послушать, как Анна Алхим разговаривает на государственном), без дискотек и пьянства.

На официальной странице в Инстаграме Анатолия Анатолича возмущенные украинцы обвинили ведущего в двойных стандартах: "Вы с Алхим только на корпоративе тусите, или еще Би-2 слушаете и украинцев унижаете? Фу, противно от такой "позиции", — пишут в комментариях.

Напомним, что в августе этого года Анатолий Анатолич подверг критике украинцев, проживающих во время войны с РФ за рубежом и говорящих на языке оккупанта. Видео вызвало разную реакцию пользователей.