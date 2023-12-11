Гуглили Пригожина, "Слово пацана" и карту воздушных тревог: что украинцы чаще всего искали в Google за год

Среди запросов немало интересного

Поисковик Google опубликовал итоговый рейтинг поисковых запросов, которые поступали от украинцев за 2023 год. Называется он "Год в поиске"

Преимущественно украинских пользователей интересовали связанные с войной темы. Об этом говорится в разделе трендов поиска Google.

Первенство в поисковых запросах заняла "Карта воздушных тревог". А вот на второе место попал "График отключения света", на третье — Пригожин. Deep State, Израиль и Каховская ГЭС также в списке трендовых запросов.

Среди персон, чье имя чаще всего вбивали в поисковик, первую строчку занял глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Также украинцы не обошли вниманием Спартака Субботу, Александра Усика, Кирилла Буданова и Ирину Фарион.

А вот среди умерших в 2023 году больше всего запросов было у руководителя российских наемников Евгения Пригожина, певицу Нину Матвиенко и главу МВД Дениса Монастырского.

Поисковые запросы других категорий

Среди кинолент в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", в котором рассказывается история создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. В первую десятку вошли "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

А вот среди сериалов лидером стал сериал "Венздей". Также украинцы в этом году искали "Хороший врач", "Домик на счастье" и "Ведьмак", а также турецкие драматические сериалы "Кровавые цветы" и "Зимородок". Не обошли и российский сериал "Слово пацана".

"Покупкой года" украинцев был йодид калий, ведь его нагугли больше всего. Не пасли задних генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.

Среди топов поиска запроса "Что такое" гепатит А, ХАМАС и РЭБ. Также украинцы пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

Заметим, что рейтинг запросов года формируется, учитывая, как популярность поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год. В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше интересуются люди именно сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, что первая леди Украины Елена Зеленская в пятницу, 20 октября, встретилась с представителями корпорации Google, прибывшими в Киев. Жена президента озвучила четыре просьбы по Украине.