Украинцам вернули доступ к важным функциям на картах Google: министр рассказал детали
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Решение компании даст украинцам новые возможности
Украинцы снова получили возможность добавлять новые объекты, фотографии и оставлять комментарии на Google-картах. А предприниматели снова могут регистрировать там свой бизнес.
О возвращении такой возможности сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. С апреля 2022 года из соображений безопасности американская компания Google заблокировала украинцам возможность пользоваться Google business: невозможно было добавлять новые объекты, публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.
"Команда Минцифры работала совместно с Google, что позволило снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и т.д", — пояснил Федоров.
Он отметил, что теперь украинский бизнес снова получил эффективный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов. Федоров также поблагодарил Google за взвешенное и справедливое решение. Федоров подчеркнул, что это дает больше возможностей украинским предпринимателям, которые в тяжелых условиях полномасштабной войны делают свой вклад в экономику Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в апреле Google обновил свои онлайн-карты. Благодаря Google Maps можно увидеть последствия российского вторжения в Украину, в частности были обнаружены новые участки массовых захоронений в Мариуполе.