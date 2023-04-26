Теперь разрушения в Украине может увидеть каждый: Google обновил свои спутниковые карты (фото)

На новых фото можно увидеть ужасы российского вторжения

Американская компания Google обновила свои онлайн-карты. Благодаря Google Maps можно увидеть последствия российского вторжения в Украину, в частности обнаружены новые участки массовых захоронений в Мариуполе.

Так, в обновленных картах Google старые спутниковые снимки были заменены на фото, сделанные в апреле 2022 года. На них можно увидеть ужасы российского вторжения по всей Украине.

Например, на новых снимках Киевщины теперь можно увидеть разрушенный мост через Ирпень.

Также со спутника можно теперь увидеть разрушения в аэропорту Гостомеля.

Если перенестись на юг Украины, то конечно же, в глаза бросаются чудовищные разрушения в Мариуполе: разрушенный Драмтеатр и центральная площадь города.

При этом, как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, благодаря новым снимкам удалось обнаружить и новые массовые захоронения.

"Мы подробно проработали карту всех кладбищ. И нашли новые секторы массовых захоронений на Новотроицком кладбище. Секторы по размеру визуально больше, чем братские могилы в с. Виноградное или с. Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно к середине июля) закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период на данный момент неизвестно. Постараемся выяснить, насколько это возможно. Вся истина будет установлена ​​до конца после деоккупации Мариуполя", — пишет он.

В тоже время, зная постоянные реакции россии, в сети уже даже начали гадать, как быстро россияне после очередных доказательств их зверств начнут говорить, что это все "фейк".

Напомним, ранее мы писали о том, что спутниковые снимки Бахмута поразили сеть.

Также мы сообщали, что Соледар показали на спутниковых снимках.