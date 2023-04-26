Тепер руйнування в Україні може побачити кожен: Google оновив свої супутникові карти (фото)

На нових фото можна побачити жахіття російського вторгнення

Американська компанія Google оновила свої онлайн-карти. Завдяки Google Maps можна побачити наслідки російського вторгнення в Україну, зокрема, виявлено нові ділянки масових поховань у Маріуполі.

Так, в оновлених картах Google старі супутникові знімки були замінені на фото, зроблені в квітні 2022 року. На них можна побачити жахіття російського вторгнення по всій Україні.

Наприклад, на нових знімках Київщини тепер можна побачити зруйнований міст через Ірпінь.

Також із супутника можна тепер побачити руйнування в аеропорту Гостомеля.

Якщо перенестися на південь України, то, звісно, в очі впадають жахливі руйнування в Маріуполі: зруйнований Драмтеатр та центральна площа міста.

При цьому, як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, завдяки новим знімкам вдалося виявити і нові масові поховання.

"Ми детально пропрацьовали карту всіх кладовищ. Та знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі. Сектори по розміру візуально більші за братські могили у с. Виноградне або с. Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене і під контролем окупантів. Кого поховано і в який період на зараз невідомо. Будемо намагатись з’ясувати, наскільки це можливо. Вся істина буде встановлена остаточно після деокупації Маріуполя", — пише він.

Водночас, знаючи постійні реакції росії, в мережі вже навіть почали гадати, як швидко росіяни після чергових доказів їхніх звірств почнуть казати, що це все "фейк".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що супутникові знімки Бахмута вразили мережу.

Також ми повідомляли, що Соледар показали на супутникових знімках.