Українцям повернули доступ до важливих функцій на картах Google: міністр розповів деталі

Рішення компанії дасть українцям нові можливості

Українці знову отримали можливість додавати нові об’єкти, фотографії та залишати коментарі на Google-картах. А підприємці знову можуть там реєструвати свій бізнес.

Про повернення такої можливості повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З квітня 2022 року з міркувань безпеки американська компанія Google заблокувала українцям можливість користуватися Google business: неможливо було додавати нові об’єкти, публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

"Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дозволило знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо", — пояснив Федоров.

Він зазначив, що тепер український бізнес знову отримав ефективний інструмент для просування та пошуку нових клієнтів. Федоров також подякував Google за виважене та справедливе рішення. Федоров наголосив, що це дає більше можливостей українським підприємцям, які у важких умовах повномасштабної війни роблять свій внесок у економіку України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у квітні Google оновив свої онлайн-картки. Завдяки Google Maps можна побачити наслідки російського вторгнення в Україну, зокрема, були виявлені нові ділянки масових поховань у Маріуполі.