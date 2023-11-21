Google намеренно замедляет YouTube на браузерах, где есть блокировка рекламы: пользователи возмутились

С проблемой сталкиваются владельцы браузеров, которые не разработаны на "движке" Chromium или имеют блокировщик рекламы.

У пользователей браузеров, имеющих расширение блокировки рекламы, возникла проблема замедления сервиса YouTube. Похоже, компания Google начала замедлять сервис в таких браузерах.

Об этом сообщили пользователи платформы Reddit. Первыми же проблему обнаружили пользователи браузера Firefox – у них YouTube открывался на 5 секунд медленнее, чем в Chrome.

Как обнаружили пользователи во время экспериментов, дело в том, что Google добавила специальный код через Javascript, каждый раз проверяющий браузер перед запуском. Именно поэтому он может отличить Chrome и другие браузеры, а также выявить наличие блокировки рекламы.

Если блокер и браузер не от Google – сервис искусственно замедляется. Причем код можно найти достаточно быстро.

Пользователи возмущаются "незаконностью действий компании"

Пользователям также удалось доказать этот факт, сменив браузеру Firefox пользовательский агент на Chrome. Это привело к быстрому повышению скорости загрузки YouTube. Впрочем, проблема остается, если установлен AdBlock – о случаях уменьшения скорости не только YouTube, но и вообще браузеру сообщили пользователи Edge, Brave и Chrome, браузеров, разработанных на единственном "движке" Chromium.

Пользователи также пожаловались на то, что подобные действия компании являются нелегальными и призывали жаловаться в Антимонопольную комиссию Европейского Союза или другие подобные организации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли на телефоне необходим антивирус. Если вы все же решили обходиться без него, нужно соблюдать два правила.