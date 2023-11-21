Google навмисно уповільнює YouTube на браузерах, де є блокування реклами: користувачі обурилися

З проблемою стикаються власники браузерів, які не розроблені на "движку" Chromium, або мають блокувальник реклами

В користувачів браузерів, які мають розширення блокування реклами, з'явилася проблема уповільнення сервісу YouTube. Схоже, що компанія Google почала уповільнювати сервіс у таких браузерах.

Про це повідомили користувачі платформи Reddit. Першими ж проблему знайшли користувачі браузера Firefox – в них YouTube відкривався на 5 секунд повільніше, ніж в Chrome.

Як виявили користувачі під час експериментів, річ у тім, що Google додала спеціальний код через Javascript, який щоразу перевіряє браузер перед запуском. Саме тому він здатен відрізнити Chrome та інші браузери, а також виявити наявність блокування реклами.

Якщо є блокер та браузер не від Google – сервіс штучно уповільнюється. Причому код можна знайти доволі швидко.

Користувачі обурюються через "незаконність дій компанії"

Користувачам також вдалося довести цей факт, змінивши браузеру Firefox користувальницький агент на Chrome. Це призвело до швидкого підвищення швидкості завантаження YouTube. Втім, проблема залишається, якщо встановлено AdBlock – про випадки зменшення швидкості не тільки YouTube, но і взагалі браузеру повідомили користувачі Edge, Brave та Chrome, браузерів, розроблених на єдиному "движку" Chromium.

Користувачі також поскаржилися на те, що подібні дії компанії є нелегальними та закликали скаржитися до Антимонопольної комісії Європейського Союзу, або інших подібних організацій.

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