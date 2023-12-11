Гуглили Пригожина, "Слово пацана" та карту повітряних тривог: що українці найчастіше шукали у Google за рік

Серед запитів чимало цікавого

Пошукова система Google опублікувала підсумковий рейтинг пошукових запитів, які надходили від українців за 2023 рік. Називається він "Рік у пошуку"

Переважно, українських користувачів цікавили повʼязані з війною теми. Про це йдеться у розділі трендів пошуку Google.

Першість у пошукових запитах зайняла "Карта повітряних тривог". А от на друге місце потрапив "Графік відключення світла", на третє — Пригожин. Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС — також у списку трендових запитів.

Серед персон, чиє імʼя найчастіше вбивали у пошуковик, першу сходинку посів голова Міноборони України Рустем Умєров. Також українці не оминули увагою Спартака Субботу, Олександра Усика, Кирила Буданова та Ірину Фаріон.

А от серед тих, хто помер у 2023 році, найбільше запитів було щодо керівника російських найманців Євгена Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та голову МВС Дениса Монастирського.

Пошукові запити інших категорій

Серед кінострічок у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", у якому розповідається історія створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. У першу десятку ввійшли "Аватар 2: Шлях води", українська анімація "Мавка", найкасовіший фільм року у світі "Барбі" та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

А от серед серіалів лідером став серіал "Венздей". Також українці цьогоріч шукали "Гарний лікар", "Будиночок на щастя" та "Відьмак", а також турецькі драматичні серіали "Криваві квіти" та "Зимородок". Не оминули і російський серіал "Слово пацана".

"Покупкою року" українців був калій йодид, адже його нагугли найбільше. Не пасли задніх генератор, онлайн квитки на "Укрзалізницю", нова модель iPhone та повербанк.

Серед топів пошуку запиту "Що таке" гепатит А, Хамас та РЕБ. Також українці намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".

Зауважимо, що рейтинг запитів року формується, зважаючи на те, як популярність пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік.Унаслідок аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.

Раніше "Телеграф" писав, що перша леді України Олена Зеленська у п’ятницю, 20 жовтня, зустрілася з представниками корпорації Google, які прибули до Києва. Дружина президента озвучила чотири прохання щодо України.