"А она и не знала": в Украине блогерша-миллионница вляпалась в скандал из-за сериала "Слово пацана"

Девушка тут же оправдалась

По Украине продолжает шагать "русский мир" в лице нового российского криминального сериала "Слово пацана", рассказывающего о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Он уже породил волну скандалов и вот в один из таких угодила популярная блогерша-миллионница.

Об этом рассказал украинский журналист Константин Андриюк. Он обратил внимание на новый TikTok блогерши "Симбочки", который был снят под звук из российского сериала. Примечательно, что в кадре присутствовал и ее парень — исполнитель Парфенюк, принимавший участие в Нацотборе на Евровидение.

Так вот, Андриюк, а также ряд украинцев обвинили девушку в хайпе на сериале страны агрессора. Однако сама блогерша в ответ на это заявила, что якобы не знала откуда была звуковая дорожка, которую она использовала в видео.

"Мне попалось видео довольно распространенное и я его скопировала", — оправдывается девушка.

Впрочем, судя по комментариям в сети, некоторые украинцы не поверили оправданиям Симбочки.

Напомним, ранее мы писали о том, что саундтрек российского сериала "Слово пацана" взорвал украинские чарты. Песня к этому сериалу — "Пияла", которую исполняет группа АИГЕЛ, возглавила рейтинг самых популярных хитов в Украине от Apple Music.