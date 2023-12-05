"А вона і не знала": в Україні блогерка-мільйонниця вляпалася у скандал через серіал "Слово пацана"

Дівчина відразу виправдалася

Україною продовжує крокувати "русскій мір" в особі нового російського кримінального серіалу "Слово пацана", який розповідає про молодіжні угруповання Казані кінця 1980-х років. Він уже породив хвилю скандалів і ось в один із таких потрапила популярна блогерка-мільйонниця.

Про це розповів український журналіст Костянтин Андріюк. Він звернув увагу на новий TikTok блогерки "Симбочки", який був знятий під звук із російського серіалу. Примітно, що у кадрі був присутній її хлопець — виконавець Парфенюк, який брав участь у Нацвідборі на Євробачення.

Так ось, Андріюк, а також низка українців звинуватили дівчину у хайпі на серіалі країни агресора. Проте сама блогерка у відповідь на це заявила, що нібито не знала, звідки була звукова доріжка, яку вона використовувала у відео.

"Мені трапилося відео досить поширене і я його скопіювала", — виправдовується дівчина.

Втім, судячи з коментарів у мережі, деякі українці не повірили виправданням Сімбочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що саундтрек російського серіалу "Слово пацана" підірвав українські чарти. Пісня до цього серіалу — "Пияла", яку виконує гурт АІГЕЛ, очолила рейтинг найпопулярніших хітів в Україні від Apple Music.