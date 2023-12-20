Блогерка Алхім осоромилась новими заявами про "Слово пацана": Анатоліч і Корогодський її "послали"

Від участі у заході, який організовує блогерка Анна Алхім, відмовилися Анатолій Анатоліч і Гарік Корогодський

Нещодавно ширилися чутки, що український ведучий Анатолій Анатоліч, який відомий своєю проукраїнською позицією, проведе "Корпоратив з Анною Алхім". Проте згодом стали відомі подробиці, які говорять про зовсім інший розвиток подій.

Скандально відома блогерка Анна Алхім, яка дуже любить музику російських виконавців, повідомила, що ведучий Анатолій Анатоліч не братиме учать у її заході, який знаменитість планувала провести в Києві. Алхім у соцмережах провела стрім, де розповіла, що услід за Анатолічем від її корпоративу відмовився й Гарік Корогодський.

"Гарік думав, що це буде некомерційний корпоратив, він не думав, що там будуть продаватися квитки. Шампанське, ікра – він вважає, що зараз це не на часі. Анатоліч погодився, тому що я йому пообіцяла, що скажу, що Асті слухати не можна, і що "Слово пацана" теж дивитися не можна. І вестиме він українською, і Гарік говоритиме українською. І я намагатимуся", — пояснила Алхім.

Анна Алхім провела стрім

Проте відома блогерка передумала і додала, що "не хоче лицемірити".

"Якщо я вийду на сцену і почну говорити українською, — це буде лицемірство. Якщо я скажу, що "Слово пацана" не дивіться, це погано. Асті не слухайте, — це погано, це буде брехня, тому що я її слухала і буду слухати. Я не хочу брехати. Люди полюбили мене і люблять за правду", — заявила блогерка.

Алхім також пригадала, що на свій захід хотіла запросити артистку Світлану Лободу, але теж передумала, бо Світлана бере дуже дорого за свої виступи, тому, очевидно, не приїде.

Раніше "Телеграф" писав, що у серпні цього року Анатолій Анатоліч розкритикував українців, які мешкають під час війни з рф за кордоном та розмовляють мовою окупанта. Відео викликало різну реакцію користувачів.