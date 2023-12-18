Анатоліч вестиме "Корпоратив" з любителькою російської музики Алхім: ведучий вже приплів ЗСУ (фото, відео)

На афіші івенту скандальної блогерки (найдорожчий квиток коштує 38 тисяч гривень) не зазначено жодної інформації щодо допомоги армії

Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч відомий своєю проукраїнською позицією. Чоловік неодноразово осуджував українців, особливо відомих людей, які продовжують слухати музику російських виконавців, що закликають до вбивств мирних людей, та ще й відмовляються переходити на державну мову, яку всі українці вивчають з перших класів. Але цього разу щось пішло не так.

Як виявилось, 26 грудня Анатоліч буде вести івент скандальної блогерки Анни Алхім, який називається "Корпоратив з Анною Алхім". Варто нагадати, що Алхім активно продовжує слухати російську музику та не розуміє, що це приносить гроші для країни-агресорки Росії. Крім того, вона заявляла, що змушувати людей спілкуватися українською — це не по-християнськи.

На неоднозначну ситуацію звернув Телеграм-канал "Культурна Прачечна". Річ у тім, що саме позицією Анни Алхім раніше дуже обурювався той самий Анатолій Анатоліч. Ведучий не так давно записував відео про те, що йому "накипіло" і "задовбало" бездумне споживання українцями ворожого російського контенту.

"Анна Алхім буває дуже місцями адекватна, але при тому вона то слухає Асті, то розповідає про "Слово пацана"… Ну це просто хе*ня полнейша, друзі", — сказав тоді ведучий про блогерку, якій тепер буде вести захід.

"Блогерка не просто слухає рус*ю, а робить це демонстративно, знімає рілзи під російські пісні та додає треки у дописи. Судячи із вартості квитків на корпоратив (від 5 до 38 тисяч гривень) Анатоліч, Гарік Корогодський та масажист-сквіртолог ймовірно отримають хороший новорічний гонорар. Цікаво, будуть там дивитися "Слово пацана' і слухати новий альбом Анни Асті?", — звертає увагу автор "Культурної Прачечної".

Анна Алхім активно слухає російських виконавців

Крім того, на так званому "Корпоративі" Алхім буде виступати учасниця Національного відбору до "Євробачення 2024" — SKYLERR та співак Нікіта Кісельов.

Анатолій Анатоліч дав коментар

Ведучий відповів "Культурній Прачечній", де погодився, що неодноразово засуджував блогерку, проте на зустрічі він планує провести благодійний збір на допомогу українській армії (на афіші заходу немає ніякої інформації про збір для ЗСУ). Також, за словами Анатоліча, він вестиме "Корпоратив" опальної блогерки за декількох умов.

"Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для п'ятисот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на х*й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться довбо*оби. Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великої аудиторії Анни Алхім", — відповів чоловік.

Також ведучий додав, що захід буде вестися виключно українською мовою (було б цікаво послухати, як Анна Алхім розмовляє державною), без дискотек і пияцтва.

На офіційній сторінці в Інстаграмі Анатолія Анатоліча обурені українці звинуватили ведучого у подвійних стандартах: "Ви з Алхім лише на корпоративі тусите, чи ще й Бі-2 слухаєте і українців принижуєте? Фу, бридко від такої "позиції", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що у серпні цього року Анатолій Анатоліч розкритикував українців, які мешкають під час війни з РФ за кордоном та розмовляють мовою окупанта. Відео викликало різну реакцію користувачів.