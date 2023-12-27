Не бажають напружувати мозок: психіатр пояснив, чому українці дивляться серіал "Слово пацана"

Україна має створювати кращий контент

Популярність серед українців російського серіалу "Слово пацана" не можна розцінювати як феномен свідомої прихильності до ворога. Для багатьох людей абсолютно все одно, це голлівудський фільм чи російський.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика Борис Михайлов. Він вважає популярність цього серіалу звичайним феноменом споживання масової культури.

"Люди вмикають те, що їм цікаво. Це не можна розцінювати як феномен свідомої прихильності до ворога. Такі люди — з тієї когорти, про яку ми вже говорили. Вони не хочуть змін, не бажають напружувати мозок. Вони мають найпростіші на біологічному рівні прагнення й устремління, елементарні потреби. І цей контент на такий прошарок населення і спрямований. На примітивно орієнтованих, як би неприємно це не прозвучало", – підкреслив психіатр.

Водночас Михайлов наголосив, що в такі фільми можуть бути свідомо закладені елементи програмованого впливу. На його думку, "24 лютого" в кадрі теж може бути не випадковою датою.

"Крім того, в такі фільми можуть бути закладені подразники, які викликають емоційну реакцію. Те ж саме насилля, кров, протиправні дії, романтизація бандитизму. А адекватної реакції немає, бо людина є примітивним споживачем. І такий контент є особливо небезпечним для дітей та підлітків, чия психіка лише формується", – зауважив Михайлов.

За його словами, зупинити перегляд в Україні цього серіалу заборонними методами неможливо. Михайлов підкреслив, що заборона не дивитися все російське не спрацює.

"Часто буває навіть навпаки: цей контент подивляться ще більше людей саме після його заборони і закликів не дивитися. Особливо молодь, якій притаманне бунтарство і схильність робити наперекір", – зазначив психіатр.

Михайлов вважає, що у цьому випадку допоможе лише рівноцінний, а в ідеалі — кращий, конкурентний контент. За його словами, люди мають обирати за принципом: а ось це значно краще, аніж ось те.

"Це стосується і музики. На наявність достатньої кількості конкурентного контенту уже можна "нанизувати" і пояснення, і навіть заборону. Тобто має бути щось достойне замість цього, а не гола заборона й обурення. Тільки так можна "видавити" російський контент", — підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України закликало не популяризувати фільми та серіали, які "штампує" РФ, бо це сприяє фінансуванню війни та поширює меседжі російської пропаганди.