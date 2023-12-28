Надихнулись серіалом "Слово пацана": у Києві затримали злочинну групу неповнолітніх (фото)

Обрали кримінальне життя собі

У столиці поліцейські викрили групу юнаків, яка надихнувшись російським серіалом "Слово пацана", вчинила розбійний напад на 16-річного хлопця. Злочинне діяння порушники спланували заздалегідь.

Про це повідомляє Національна поліція України. Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що на початку грудня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина.

Особи причетних до скоєння злочину правоохоронці оперативно встановили та доставили їх до відділку поліції. У поліції зʼясували, що зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч.

У випадку зі 16-річним постраждалим так і сталось – молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон.

"Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що популярність серед українців російського серіалу "Слово пацана" не можна розцінювати як феномен свідомої прихильності до ворога. Для багатьох людей абсолютно все одно, це голлівудський фільм чи російський.