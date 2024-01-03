Путин лопнет от злости: Украина сближается с важным партнером РФ, назначено совместное заседание

Встречи уже запланированы

Украина сближается с Индией, от которой, в частности, сейчас сильно зависит российская экономика, и которая также является партнером России по БРИКС. На ближайшее время запланированы встречи, призванные восстановить Украино-Индийские отношения, чему в РФ, вероятно, будут очень не рады.

О новом витке взаимоотношений между нашими государствами сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он написал на своей странице в Twitter, что первым его звонком в 2024-ом году был звонок его индийскому коллеге Субраманьяму Джайшанкару.

"Я проинформировал своего коллегу о недавней эскалации террора в России и массовых воздушных атаках, которые привели к страданиям гражданского населения", — сказал Кулеба.

Министры также обсудили дальнейшее сотрудничество по "Формуле мира". В связи с этим Джайшанкар был проинформирован о видении Украины относительно Саммита лидеров глобального мира.

"Мы договорились провести в ближайшее время первое с 2018 года заседание Индийско-Украинской межправительственной комиссии. Омоложение этого основного механизма наших двусторонних связей позволит нам совместно и комплексно продвигаться вперед", — сообщает глава МИД Украины.

Отметим, что Индия является членом БРИКС — межгосударственного объединения, в котором также присутствует Россия, Китай и Иран. Данный союз нацелен на то, чтобы стать сильным экономическим блоком — наподобие государств "Большой семёрки" (до этого её называли "Большой восьмеркой", но РФ оттуда вышвырнули). Сама Индия сдержанно комментировала полномасштабное вторжение РФ в Украину. Например, она воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению российского полномасштабного вторжения в марте 2022 года, осуждению аннексии украинских территорий в октябре 2022 года.

Также, по мнению сотрудницы Национального института стратегических исследований Елены Бордиловской, российско-украинская война поставила Индию в неудобное положение, поскольку Индия стремится сохранять дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной, однако действия Москвы нарушают принципы территориальной целостности и мирного разрешения конфликтов, которые много лет Индия пропагандирует на мировой арене. Кроме того индийские компании именно в 2022 году начали массово скупать российскую нефть, которая подешевела из-за западных санкций.

Таким образом, на фоне всего вышесказанного новый виток Украино-Индийских отношений может сильно уколоть РФ и стать важным событием для украинской дипломатии в 2024-ом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Индия сделала неприятное для кремля заявление.