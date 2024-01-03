Путін лусне від злості: Україна зближується з важливим партнером РФ, призначене спільне засідання

Зустрічі вже заплановано

Україна зближується з Індією, від якої, зокрема, зараз сильно залежить російська економіка, і яка також є партнером Росії по БРІКС. Найближчим часом заплановані зустрічі, покликані відновити українсько-індійські відносини, чому в РФ, ймовірно, будуть дуже не раді.

Про новий виток взаємин між нашими державами повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він написав на своїй сторінці у Twitter, що першим його дзвінком у 2024-му році був дзвінок його індійському колезі Субраманіяму Джайшанкарі.

"Я поінформував свого колегу про нещодавню ескалацію терору Росії та масові повітряні атаки, які призвели до страждань цивільного населення", - сказав Кулеба.

Міністри також обговорили подальшу співпрацю щодо "Формули миру". У зв’язку з цим Джайшанкара було поінформовано про бачення України щодо Саміту лідерів глобального світу.

"Ми домовилися провести найближчим часом перше з 2018 року засідання Індійсько-Української міжурядової комісії. Омолодження цього основного механізму наших двосторонніх зв’язків дозволить нам спільно та комплексно просуватися вперед", — повідомляє глава МЗС України.

Зазначимо, що Індія є членом БРІКС — міждержавного об’єднання, в якому також є Росія, Китай та Іран. Цей союз націлений на те, щоб стати сильним економічним блоком — на кшталт держав "Великої сімки" (до цього її називали "Великою вісімкою", але РФ звідти викинули). Сама Індія стримано коментувала повномасштабне вторгнення РФ до України. Наприклад, вона утрималася під час голосування в Генасамблеї ООН щодо засудження російського повномасштабного вторгнення у березні 2022 року, засудження анексії українських територій у жовтні 2022 року.

Також, на думку співробітниці Національного інституту стратегічних досліджень Олени Бордиловської, російсько-українська війна поставила Індію в незручне становище, оскільки Індія прагне зберігати дружні відносини як з Росією, так і з Україною, проте дії Москви порушують принципи територіальної цілісності та мирного вирішення конфліктів багато років Індія пропагує на світовій арені. Крім того, індійські компанії саме в 2022 році почали масово скуповувати російську нафту, яка подешевшала через західні санкції.

Таким чином, на тлі всього вищесказаного новий виток Україно-Індійських відносин може сильно вколоти РФ і стати важливою подією для української дипломатії у 2024-му.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Індія зробила неприємну для кремля заяву.