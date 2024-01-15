"Збожеволів від власних можливостей": психолог назвав два знакові моменти, які вплинули на Путіна

Ніхто в РФ не очікував, що з ним відбудуться такі зміни

Російські еліти очікували, що Володимир Путін стане для них гарантом капіталів, безпечного існування та можливості збільшення статків, у них не було сумнівів щодо його покірності та скромності. Однак здобуття необмеженої влади змінило Путіна, особливо на нього вплинули дві події.

"Втім, отримавши необмежену владу, Путін, який не будував свою кар'єру самотужки, не дійшов до цієї висоти природним шляхом, почав шаленіти від власних можливостей. Це стало дуже серйозним поштовхом для внутрішніх змін Путіна, адже такий удар мало хто може витримати", — зазначив у розмові з "Телеграфом" політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім.

Окрім отримання необмеженої влади на Путіна вплинули два моменти у його політичній кар’єрі. Вони стали знаковими.

"Це відмова Заходу у виділенні Росії геополітичного впливу, реакцією на що стала Мюнхенська промова Путіна 2007 року. Тоді він дуже різко переорієнтувався, переглянув свою роль в історії РФ і світу загалом, і фактично оголосив Заходу війну", — пояснив Валентин Кім.

Ще одним переломним моментом для диктатора стала пандемія коронавірусу. Параноїдальні настрої тоді загострилися.

"І, звісно, пандемія Covid-19. Усі ми пам'ятаємо наскільки тоді загострились параноїдальні настрої Путіна, і до якого абсурду доходило оточення, аби не наражати його на ризик. До речі, карантин перед зустріччю з главою Кремля практикують і досі, а альтернативою все ще може виступати той самий нескінченний стіл, що розділяє диктатора і його гостя", — розповів політичний психолог.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Син деспота, лакей і диктатор: психолог розповів про найбільші страхи Путіна та справжнє ставлення до українців

Нагадаємо, на Заході назвали три події, які можуть змінити перебіг війни в Україні. Одне з них – смерть Путіна.