Путін натякає, що він двійник? Президент РФ зробив дивне одкровення (відео)

У мережі не вірять, що диктатор має справжніх друзів

Російський президент Володимир Путін заявив, що його не впізнають однокласники та одногрупники. При особистих зустрічах вони ставлять уточнююче питання, мовляв, "ти це, чи не ти?".

Про це він заявив під час зустрічі з жителями міста Анадир, яке розташоване у Чукотському автономному окрузі. У мережі жартують, що диктатор сам натякає на свого двійника.

"Я рідко, але зустрічаюся зі своїми однокласниками, однокурсниками, вони часто дивляться на мене і кажуть: "Я не вірю — це ти чи не ти?" — сказав на зустрічі Володимир Путін.

Він додав, що людина сама до кінця не розуміє, як вона поводитиметься, коли опиниться на певному рівні відповідальності. У мережі жартують, що в справжність Путіна не вірять не лише його однокласники, а й уся країна.

"Звичайно не впізнають — був наче росіянин, а став удмурт", — пишуть у мережі.

Також коментатори жартують щодо друзів Путіна, припускаючи, що вони вигадані. Адже російський диктатор навіть на прийомах сидить за довгим столом якомога далі від гостей, а на публічні зустрічі ходить в оточенні натовпу охорони, часом навіть із секретною валізкою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканці Підмосков’я масово замерзають через вимкнення опалення. Росіяни записують ролики, в яких просять Путіна допомогти їм.