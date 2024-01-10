Путин намекает, что он двойник? Президент РФ сделал странное откровение (видео)

В сети не верят, что у диктатора есть настоящие друзья

Российский президент Владимир Путин заявил, что его не узнают одноклассники и одногруппники. При личных встречах они задают уточняющий вопрос, мол "ты это или не ты?".

Об этом он заявил во время встречи с жителями города Анадырь, который расположен в Чукотском автономном округе. В сети шутят, что диктатор сам намекает на своего двойника.

"Я редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками, они часто смотрят на меня и говорят: "Я не верю — это ты или не ты?"", — сказал на встрече Владимир Путин.

Он добавил, что человек сам до конца не понимает, как он будет себя вести, когда окажется на определенном уровне ответственности. В сети шутят, что в подлинность Путина не верят не только его одноклассники, но и вся страна.

"Конечно не узнают — был вроде русский, а стал удмурт", — пишут в сети.

Также комментаторы шутят насчет друзей Путина, предполагая, что они выдуманные. Ведь российский диктатор даже на приемах сидит за длинным столом подальше от гостей, а на публичные встречи ходит в окружении толпы охраны, порой даже с секретным чемоданчиком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что жители Подмосковья массово замерзают из-за отключения отопления. Россияне записывают ролики, в которых просят Путина помочь им.