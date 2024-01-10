Обещал жить до 100 лет: в России умер "личный геронтолог" Путина, что о нем известно

Ученый выступал за продление жизни государственных деятелей РФ

В России умер один из ведущих российских геронтологов, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон. Ученого СМИ называли "личным геронтологом" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, пишет The Moscow Times. Хавинсон скончался в возрасте 77 лет.

В 2017 году Путин наградил Хавинсона орденом Дружбы за особые достижения в области медицины. В интервью, данном накануне награждения, Хавинсон говорил, ссылаясь на Библию, что ресурс человеческого организма может достигать 120 лет, а минимум составляет 100 лет.

"Это еще в Ветхом Завете написано, что Бог столько дал человеку. Максимальный рекорд Книги Гиннесса — 122 года прожила француженка Анна Кальман, в России рекорд — 117 лет Варвара Семенякова. Поэтому 100 лет — это минимум", — заявлял Хавинсон.

Путину он обещал "минимум 20 лет" активной жизни и называл его "образцом" с "блестящим потенциалом". Хавинсон также подчеркивал, что медицина должна продлевать жизнь государственных деятелей, потому что "опытного лидера, как правило, заменить некем". "А без него в стране начнется политический кризис", — пояснял он.

Хавинсон получил известность за открытие нового класса пептидов — пептидных биорегуляторов. Хавинсон с 1970 года занимался темой старения. Ученый выступил автором более 800 научных публикаций и более 200 патентов и изобретений. С начала 1990-х занимался проблемами продления активной жизни, зарегистрировав 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный украинский таролог и экстрасенс Макс Гордеев ответил на один из самых волнующих вопросов для всех украинцев и рассказал, как и когда скончается кровавый диктатор Путин. Увы, прогноз не настолько скорый, как хотелось, однако достаточно оптимистичный.