"Обезумел от собственных возможностей": психолог назвал два знаковых момента, которые повлияли на Путина

Никто в РФ не ожидал, что с ним произойдут такие перемены

Российские элиты ожидали, что Владимир Путин станет для них гарантом капиталов, безопасного существования и возможности увеличения состояния, у них не было сомнений в его покорности и скромности. Однако получение неограниченной власти изменило Путина, особенно на него повлияли два события.

"Впрочем, получив неограниченную власть, Путин, не строивший карьеру своими силами, не дошедший до этой высоты естественным путем, обезумел от собственных возможностей. Это стало очень серьезным толчком для внутренних перемен Путина, ведь такой удар немногие могут выдержать", — отметил в разговоре с "Телеграфом" политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

Кроме получения неограниченной власти на Путина повлияли два момента в его политической карьере. Они стали знаковыми.

"Это отказ Запада в выделении России геополитического влияния, реакцией на что стала Мюнхенской речь Путина 2007 года. Тогда он очень резко переориентировался, пересмотрел свою роль в истории РФ и мира в целом и фактически объявил Западу войну", — пояснил Валентин Ким.

Еще одним переломным моментом для диктатора стала пандемия коронавируса. Параноидальные настроения у него тогда обострились.

"И, конечно, пандемия Covid-19. Все мы помним насколько тогда обострились параноидальные настроения Путина, и до какого абсурда доходило его окружение, чтобы не подвергать президента риску. Кстати, карантин перед встречей с главой Кремля практикуют до сих пор, а альтернативой все еще может выступать тот самый бесконечный стол, разделяющий диктатора и его гостя", — рассказал политический психолог.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Сын деспота, лакей и диктатор: психолог рассказал о самых больших страхах Путина и истинном отношении к украинцам

Напомним, на Западе назвали три события, которые могут изменить ход войны в Украине. Одно из них — смерть Путина.