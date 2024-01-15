Сын деспота, лакей и диктатор: психолог рассказал о самых больших страхах Путина и истинном отношении к украинцам

Как "бледная моль" поселилась в Кремле и переживет ли изгнание из него

Вокруг личностей и биографий диктаторов всех времен и народов всегда возникало немало слухов и легенд. В попытках объяснить природу абсолютного зла, иногда доходило даже до мистификации этих персон. На самом же деле ответы на большинство подобных вопросов лежат в плоскости психологии.

Чтобы понять, что породило одного из самых кровавых диктаторов XIX века Владимира Путина, где скрыты его слабые места и какие события могут уничтожить главу РФ как политика и личность, "Телеграф" обратился к политическому психологу и эксперту по невербальной коммуникации Валентину Киму.

Эмоциональная тупость и "нюх" на страх

– Владимир Путин, каким мы видим его сегодня, – это то, что было заложено в нем с рождения или результат влияния определенных событий и обстоятельств в его жизни?

– Личность каждого из нас меняется под влиянием внешних факторов на протяжении всей жизни. Для Владимира Путина решающим событием в биографии, безусловно, стало занятие должности президента РФ. И здесь принципиально важны два аспекта: как он им стал и почему.

В России с царских времен было принято назначать на пост главы государства удобных и послушных преемников. В конце 1990-х годов, когда власть Ельцина очень пошатнулась, государством фактически руководили семь олигархов, а народу хотелось стабильности, было решено назначить президентом тихого лакея, который до этого носил портфели и не имел собственной идеологии и амбиций, в отличие от того же Зюганова.

Путин и Ельцин

Путин должен был стать для элит ручным гарантом капиталов, безопасного существования и возможности увеличения состояния. Сомнений в его покорности и скромности не возникало: даже в кооперативе "Озеро" он был рядовым членом, а не председателем.

Впрочем, получив неограниченную власть, Путин, не строивший карьеру своими силами, не дошедший до этой высоты естественным путем, обезумел от собственных возможностей. Это стало очень серьезным толчком для внутренних перемен Путина, ведь такой удар немногие могут выдержать.

– И все же, разница между Путиным в начале нулевых и Путиным 2024-го года достаточно существенная?

– Были еще два момента в его политической карьере, ставшие знаковыми. Это отказ Запада в выделении России геополитического влияния, реакцией на что стала Мюнхенской речь Путина 2007 года. Тогда он очень резко переориентировался, пересмотрел свою роль в истории РФ и мира в целом и фактически объявил Западу войну.

Мюнхенская речь Путина была названа началом новой "холодной войны" между РФ и Западом

И, конечно, пандемия Covid-19. Все мы помним насколько тогда обострились параноидальные настроения Путина, и до какого абсурда доходило его окружение, чтобы не подвергать президента риску. Кстати, карантин перед встречей с главой Кремля практикуют до сих пор, а альтернативой все еще может выступать тот самый бесконечный стол, разделяющий диктатора и его гостя.

Встреча с президентом Франции во время пандемии

– Как тихому и послушному, неамбициозному и удобному Путину удалось так крепко ухватиться за власть и уже не отдать ее?

– А ее никто и не пытался отобрать. У Путина никогда не было конкурентной борьбы. Он не способен на это, поэтому всегда формирует для себя максимально комфортное поле существования: никаких дебатов, негативно-эмоциональных выступлений или неудобных встреч с оппонентами. Этот человек всегда говорит тихо и спокойно, избегает демонстрации эмоций, а затем бьет в спину.

Путин – настоящий шпион, никогда не входящий в прямую конфронтацию. Его задача – не выиграть бой, а выиграть войну самым эффективным, экономным способом.

– Эти качества – школа КГБ?

– Скорее, это школа жизни, которая привела его в КГБ. Почему-то в биографиях ему часто приписывают "дворовое" детство. Мол, он был неким "питерским пацаном". Питерские пацаны в КГБ не попадали. Для этого необходимо было собрать такое количество рекомендаций, иметь столь безупречную репутацию и пройти такое количество спецпроверок, что для обычной шпаны это было недостижимой высотой.

Путин рос в семье, где всем заправлял деспотичный, агрессивный отец, склонный к унижению окружающих и насилию. Мать потеряла первого ребенка и всецело посвятила себя Володе. То, что в будущем он не будет способен к эмпатии и будет воспринимать мир слишком примитивно, разделяя его на черное и белое, обусловлено тем, что в детстве он испытывал очень сильные, но крайне примитивные эмоции: страх и ненависть.

Владимир Путин с родителями

– Это можно назвать эмоциональной тупостью?

– Да, вероятно. Пережив домашнюю тиранию отца и травлю в школе, Путин приобрел страх преследования, навязчивую идею, что все против него. Он постоянно находился в ожидании нападения, поэтому со временем стал нападать первым.

Парадокс заключается в том, что при неспособности испытывать тонкие букеты эмоций, он имеет "нюх" на страх и слабость других, ведь это хорошо знакомо ему с детства. Путин чувствует, когда его опасаются и умеет усиливать это чувство.

На фото с юности будущего диктатора хорошо видно, что он всегда стоит с краю, в стороне, не выделяется. Это человек, обиженный миром и лишенный возможности отомстить. Тот факт, что он пошел в КГБ, свидетельствует о его умении ждать и планомерно выстраивать стратегию.

Детство и юность Путина

Комплексы и секс-скандалы

– Какие личные качества являются самыми сильными и слабыми его сторонами?

– Как я уже сказал, Путин неплохой стратег. Да, иногда он ошибается, но в целом действует очень медленно, последовательно и очень незаметно, не демонстрируя своего превосходства над противником.

Это типаж человека, входящего в игру с очень слабыми позициями, но умея ждать, в определенный момент бьющего в самое слабое место. Это очень опасный противник.

Слабой чертой Путина является отсутствие лидерских качеств. Он не получил все, что имеет, ему это дали. Он не создал себя сам, его назначили. Он не победил конкурентов, у него их не было.

Собственных политических достижений на момент инаугурации Путин не имел

Кстати, именно здесь кроется и величайший страх и комплекс диктатора: отсутствие легитимности. Осознавая незаслуженность своего положения, он культивирует так называемые выборы в РФ и обвиняет каждого второго своего политического врага в нелегитимности.

– Насчет комплексов. Страх Путина перед признанием своего преклонного возраста – это личное качество или все же политическая необходимость?

– Во-первых, история с коронавирусными ограничениями продемонстрировала панический страх диктатора заболеть и потерять форму. Это свидетельствует о том, что он сам для себя является самой высокой ценностью. Поэтому да, личное желание быть (или хотя бы казаться) молодым и здоровым, присутствует.

Во-вторых, следует понимать, что Путин пришел к власти как представитель молодого поколения. На фоне Ельцина, Зюганова, Примакова он был просто мальчишкой. С тех пор он несет этот образ, противопоставляя его предыдущим "старикам у власти".

Злоупотребляя "инъекциями красоты" Путин перестал походить на себя

Справедливости ради стоит отметить, что это присуще не только российским политикам. Вспомните, сколько раз президент США Джо Байден падал, поднимаясь по трапу самолета. Почему это происходило? Потому что в свои 80 он пытался бежать по ступенькам, демонстрируя хорошую форму.

Политики должны постоянно демонстрировать наличие внутренней энергии, ведь обессиленный политик обрекает себя на падение рейтинга. Поэтому Путин в такой же агонии, как и остальные его коллеги.

– Женитьба не сыграла бы на руку Путину в этом смысле? Или слухи о давно заключенном браке с Алиной Кабаевой все же правда?

– Интересная вещь. Обществу нравится президент, у которого есть семья, но гораздо больше ему нравится смаковать подробности секс-скандалов топ-политиков. Иногда политтехнологи пользуются этим, чтобы поднять рейтинг своего клиента и продемонстрировать всем, что он все еще достаточно молод и энергичен для таких приключений. Возможно, история с Кабаевой была именно этим случаем.

Некоторые считают олимпийскую чемпионку тайной женой и матерью поздних детей Владимира Путина

Хотя в целом это не присущая Путину стратегия. Он крайне закрытая личность и ужасно не любит, когда трогают его ближайший круг. Конфиденциальность его жизни является для него одной из самых высоких ценностей. Поэтому вряд ли он стал бы использовать личные отношения для повышения рейтингов. Ему проще казнить 10 тысяч россиян, чем публично жениться.

Украинское проклятие и бесславный конец

– Неудачная операция по покорению (а затем и захвату) Украины повлияли на психологическое состояние Путина? Ведь все происходившее со времен Майдана разрушало его планы и приносило поражение за поражением.

– Его отношение к Украине изменилось не в 2013 году, а на выборах 2004-го, когда, несмотря на усиление штаба Януковича огромным количеством ведущих и известнейших кремлевских политтехнологов, победил Ющенко.

Янукович оказался неудачным проектом Кремля

Это говорит о том, что планы на Украину существовали давно. Впрочем, как и планы на другие республики. Иначе он не бросил бы огромный десант в Казахстан в начале января 2022 года, не держал бы военные базы в Армении и Приднестровье, не нападал бы на Грузию.

– То есть дело не в выборочной ненависти именно к украинцам?

– "Аппетиты" Владимира Путина – это вся бывшая зона влияния Советского Союза. Особое внимание к Украине связано именно с тем, что он здесь постоянно проигрывает. Единственный раз ему удалось добиться ситуативной победы на выборах 2010 года, но и она не продолжалась долго.

Если бы Путину удалось сохранить влияние на политическую ситуацию в Украине, не задействуя силовой сценарий с Крымом и "Л/ДНР", ему было бы гораздо легче заключать договоренности и хотя бы частично получать желаемое.

Дело не в первоначальной ненависти к украинцам, а в ненависти к поражениям, которые мы ему регулярно наносим своим сопротивлением. Этот человек не может смириться с проигрышами хотя бы потому, что в его окружении такого не прощают.

– Что будет с Путиным психологически и физически, когда он проиграет войну?

– Ему удалось завести ситуацию в тупик и нащупать точку баланса, в которой он может спокойно находиться в течение десятилетия, используя ситуацию в своих интересах. В России не работают государственные институты. Вся вертикаль власти завязана на одном человеке.

Впрочем, это не значит, что Путин неприкосновенен ни при каких обстоятельствах. Он является ставленником ФСБ и держится у власти благодаря структурам, которые помогают ему формировать общественное мнение, контролировать СМИ, убивать и арестовывать оппозиционеров.

Вспомним неудачный Пригожинский путч. Он продемонстрировал две вещи: первое – никто не собирается ложиться под танки за Путина, второе – любой, кто имеет танковую дивизию, может доехать до Кремля и захватить власть. Как он будет ее удерживать – другой вопрос, но к тому времени уже никого не будет интересовать судьба бывшего диктатора.

Поэтому по поводу поражения в войне – Владимир Путин ее не переживет. Как это произойдет – табакеркой по виску или с танками под Кремлем – будет зависеть от мощности реакции российских элит на проигрыш.