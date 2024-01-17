Це вже не "хлопок": в РФ вибухнув новий завод, він потужно палає на всю округу (відео)

Заводу був лише рік

У російській Ростовській області спалахнула потужна пожежа на одному із заводів. Очевидці кажуть, що чули вибух.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки. За їхніми даними, інцидент стався в Шахтах. Там спалахнув полімерний завод "Авангард".

Примітно, що перед пожежею на заводі пролунав вибух, який також підтвердили і в Держдумі РФ. За словами депутата Катерини Стенякіної, є руйнування у виробничій будівлі. Також є щонайменше двоє постраждалих.

Як можна побачити на одному з відео з місця подій, місцеві, коментуючи вибух, показують на небо, де можна спостерігати сліди, схожі на ті, що залишають ракети.

"Це був не хлопок, це був вибух ох*****льний!", — кажуть очевидці.

Тим часом пожежа вже спалахнула настільки потужно, що дим від неї можна побачити за кілька кілометрів. Російські рятувальники уточнюють, що на заводі горить нібито цех із виробництва наповнювачів для матраців та подушок.

Український блогер Денис Казанський, коментуючи "приліт", припустив, що виною йому може бути чергове сходження боєприпасу з бомбардувальника, які останнім часом почастішали в армії РФ.

При цьому місцеві пабліки стверджують, що вибух начебто стався зсередини. Також вони додають, що кількість жертв вже різко збільшилась до 7.

Варто зазначити, що завод у Шахтах – перший у Росії поліефірний завод. Його відкрили менше року тому, у червні 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Москвою після таємничого вибуху горить склад з технікою.