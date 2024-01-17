Били росіян заради відео: у Бєлгороді зловили банду на чолі з "українцем"

Члени банди знімали відео своїх нападів

У російському місті Бєлгород затримали банду, яка била перехожих. Хулігани починали конфлікт зі слів: "Іди сюди, су*а російська!".

Один із лідерів банди, ніби, виявився "українець". Про це повідомляють російські паблики.

Згідно з оприлюдненою інформацією, затримано п’ятьох хлопців віком від 17 до 19 років. Члени банди знімали відео своїх нападів. Потім ці ролики вони викладали до мережі.

За інформацією SHOT, на даний момент затримано п’ятьох членів угруповання 17-19 років. Один із них, нібито, виявився українцем. Стверджується, що 17-річний хлопець родом з Харкова. У 2022 році він отримав російське громадянство та навчається у Московському коледжі. Також затримано мешканців Бєлгорода та області Артема, Юру, Дениса та Влада. Ще одного 18-річного приятеля по банді Дениса Стрелакалова зараз розшукують. Він ховається від слідства.

Правоохоронці вже встановили особи двох потерпілих. Їх побили на вулиці Степова. Слідчі порушили кримінальну справу за замах на вбивство двох і більше осіб, а також за 282 екстремістською статтею за дії, спрямовані на порушення ненависті або ворожнечі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Дніпрі правоохоронці затримали групу хлопців віком від 14 до 19 років за підозрою у жорстокому вбивстві бездомної жінки, замахи на вбивство чоловіка та низці аналогічних злочинів.