Избивали русских ради видео: в Белгороде поймали банду во главе с "украинцем"

Члены банды снимали видео своих нападений

В российском городе Белгород задержали банду, которая избивала прохожих. Хулиганы начинали конфликт со слов: "Иди сюда, су*а русская!".

Один из лидеров банды, якобы, оказался "украинец". Об этом сообщают российские паблики.

Согласно обнародованной информации, задержаны пять парней в возрасте от 17 до 19 лет. Члены банды снимали видео своих нападений. Затем эти ролики они выкладывали в сеть.

По информации SHOT, на данный момент задержаны пять членов группировки 17-19 лет. Один из них, якобы, оказался украинцем. Утверждается, что 17- летний парень уроженец Харькова. В 2022 году он получил российское гражданство и учится в Московском колледже. Также задержаны жители Белгорода и области Артём, Юра, Денис и Влад. Ещё одного их 18-летнего приятеля по банде Дениса Стрелакалова сейчас разыскивают. Он скрывается от следствия.

Правоохранители уже установили личности двух потерпевших. Их избили на улице Степная. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, а также по экстремистской 282 статье за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Днепре правоохранители задержали группу парней в возрасте от 14 до 19 лет по подозрению в жестоком убийстве бездомной женщины, покушения на убийство мужчины и ряде аналогичных преступлений.