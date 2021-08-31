В Україну з 1 вересня не пускатимуть автомобілі з Придністров’я: що сталося

Заборона на в'їзд розповсюджується навіть на автомобілі, які планують їхати транзитом

В Україну з 1 вересня перестануть пропускати автомобілі з номерними знаками Придністровського регіону Молдови. Їм заборонять як в’їзд в країну, так і проїзд по ній транзитом.

Про це у понеділок, 31 серпня, повідомила Державна прикордонна служба України.

Відповідне рішення ухвалили за дорученням Кабміну та нотою протесту українського Міністерства закордонних справ.

Так, з 1 вересня в Україну з Молдови будуть пропускати виключно ті транспортні засоби, які мають реєстраційні номери узгодженого зразка і так звані "нейтральні номери".

Зазначається, що про дані зміни проінформували також молдавську сторону.

Варто зазначити, що Придністров’я — самопроголошена держава на території Молдови, яка з 1992 року після військового конфлікту контролюється невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, терени якої Молдова вважає своїми.

Раніше "Телеграф" повідомляв про підготовку неприємного сюрпризу для водіїв авто з номерними знаками Придністров’я.

Також повідомлялося, що в Україні запрацював десяток нових камер автофіксації порушення швидкості. На території країни їх тепер 180. З повним переліком адрес можна ознайомитися ТУТ.