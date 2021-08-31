В Україну з 1 вересня не пускатимуть автомобілі з Придністров’я: що сталося
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Заборона на в'їзд розповсюджується навіть на автомобілі, які планують їхати транзитом
В Україну з 1 вересня перестануть пропускати автомобілі з номерними знаками Придністровського регіону Молдови. Їм заборонять як в’їзд в країну, так і проїзд по ній транзитом.
Про це у понеділок, 31 серпня, повідомила Державна прикордонна служба України.
Відповідне рішення ухвалили за дорученням Кабміну та нотою протесту українського Міністерства закордонних справ.
Так, з 1 вересня в Україну з Молдови будуть пропускати виключно ті транспортні засоби, які мають реєстраційні номери узгодженого зразка і так звані "нейтральні номери".
Зазначається, що про дані зміни проінформували також молдавську сторону.
Варто зазначити, що Придністров’я — самопроголошена держава на території Молдови, яка з 1992 року після військового конфлікту контролюється невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, терени якої Молдова вважає своїми.
Раніше "Телеграф" повідомляв про підготовку неприємного сюрпризу для водіїв авто з номерними знаками Придністров’я.
Також повідомлялося, що в Україні запрацював десяток нових камер автофіксації порушення швидкості. На території країни їх тепер 180. З повним переліком адрес можна ознайомитися ТУТ.
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