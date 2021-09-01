Путін на уроці історії заплутався в питанні воєн, його поправив школяр (відео)

Школяр поправив Путіна на відкритому уроці у Владивостоці.

Президент Росії Володимир Путін в ході розмови зі школярами заплутався в історичних фактах.

Як повідомляє російське видання "РБК", на помилку президенту вказав учень.

Так, в ході розмови Путін назвав війну, яку вів Петро I зі Швецією Семирічною: "Чого Петро I Семирічну війну вчинив? Чого він зі шведами там сім років воював. І взагалі битва під Полтавою. Ви уявляєте, де Полтава? Де Швеція, а де Полтава, а вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII відбулася під Полтавою. Вибачте, ніфіга собі, чого там все робили під цією Полтавою? "

"Не вважайте за мою як би <…> в загальному, це називається не Семирічна війна, а просто Північна війна", — сказав школяр.

Путін відповів жартом і подякував йому за поправку: "Ми програли чотири рази, і на п’ятий ми виграли. Спасибі за поправочку".

Відзначимо, у липні президент РФ написав статтю і розмістив на сайті Кремля, в якій написав про "історичну єдність українців і росіян". А в червні Путін в ході "прямої лінії" самовпевнено відповів Заходу на невизнання Криму російською територією.