Укр

Путин на уроке истории запутался в вопросе войн, его поправил школьник (видео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Школьник поправил Путина в вопросе войн Новость обновлена 01 сентября 2021, 17:54
Школьник поправил Путина в вопросе войн

Школьник поправил Путина на открытом уроке во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы со школьниками запутался в исторических фактах.

Как сообщает российское издание "РБК", на ошибку президенту указал ученик.

Так, в ходе разговора Путин назвал войну, которую вел Петр I со Швецией Семилетней: "Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Чего он со шведами там семь лет воевал. И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава, а решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе, чего там все делали под этой Полтавой?"

"Не сочтите за мою как бы <…> в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война", — сказал школьник.

Путин отшутился и поблагодарил его за поправку: "Мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли. Спасибо за поправочку".

Отметим, в июле президент РФ написал статью и разместил на сайте Кремля, в которой написал об "историческом единстве украинцев и россиян". А в июне Путин в ходе "прямой линии" самоуверенно ответил Западу на непризнание Крыма российской территорией.

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