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Путін може забезпечити Білорусь ядерною зброєю: відома умова

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Диктатор не виключив прохання до Путіна щодо ядерної зброї
Диктатор не виключив прохання до Путіна щодо ядерної зброї

Лукашенко каже, що всі "сараї" для ядерної зброї збереглися з часів СРСР

Напруження пристрастей на тлі чуток про можливе вторгнення Росії в Україну триває. Слідом за словами президента РФ Володимира Путіна про уявну загрозу для Донбасу нібито з боку ЗСУ прозвучала заява від його колеги з Білорусі — самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Той заявив, що якщо НАТО розмістить у Польщі ядерну зброю, Росія зробить те саме в Білорусі.

Слова Лукашенка цитують російські та провладні білоруські Телеграм-канали.

Диктатор каже, що запропонує Путіну повернути до їхньої країни ядерну зброю, "якщо аналогічні системи НАТО опиняться у Польщі".

"Я ж нічого не зруйнував – усі сараї стоять на місці", — зауважив Лукашенко, запевняючи, що інфраструктура, збережена з часів СРСР, для цього є.

Разом з тим, Володимир Путін назвав розширення інфраструктури НАТО на території України "червоною лінією" для РФ, яка в такому разі нібито піде на дії у відповідь.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза ескалації війни з Росією є, але, швидше за все, своїми останніми діями Кремль просто залякує Київ.

Також ми писали, що невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну вони осторонь не залишаться.

Теги:
#НАТО #Володимир Путін #Олександр Лукашенко #Ядерну зброю
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