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Наступ Росії на Київ: у Міноборони пояснили, чого чекати

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росія та Білорусь продовжила спільні військові навчання на невизначений термін Новина оновлена 21 лютого 2022, 12:34
Росія та Білорусь продовжила спільні військові навчання на невизначений термін

На думку Міноборони, Росія таким чином намагається чинити психологічний тиск.

На території Білорусі перебувають кілька тисяч російських солдатів — вони прибули у країну на військові навчання, які Росія вирішила продовжити на невизначений термін. У Міноборони України заспокоїли, що такої кількості військових недостатньо для нападу на Київ.

Про це заявив голова українського оборонного відомства Олексій Резніков на брифінгу у понеділок, 21 лютого.

За його словами, зараз у Білорусі перебувають близько 9 тисяч представників армії Росії, техніка, обладнання та озброєння. Резніков заспокоїв, що такого контингенту надто мало для того, щоб почати наступ на Україну з білоруського боку, але це робиться для того, щоб створити напругу у суспільстві й розхитати ситуацію.

Українська влада має намір говорити з цього приводу з міністром оборони Білорусі. Для цього йому вже направили листа з проханням про організацію телефонної розмови, щоб запитати про те, що відбувається з військовими навчаннями РФ та Білорусі.

Нагадаємо, що російсько-білоруські навчання мали закінчитися у Білорусі 20 лютого, однак російська влада ухвалила рішення про їх продовження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ці навчання проходять не настільки гладко і спокійно, як про це звітують у Москві та Мінську. Серед найгучніших казусів — військовослужбовці, які перепили самогону і ледь на смерть не замерзли біля військової частини.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Військові навчання #Міноборони #Олексій Резніков
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